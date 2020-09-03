РФС отстранил от судейства трёх арбитров 

Об этом сообщил журналист телеканала «Матч ТВ» Нобель Арустамян в Telegram-канале, ссылаясь на председателя судейского комитета Российского футбольного союза (РФС) Ашота Хачатурянца.

По его информации, Казарцев был главным арбитром на встрече московского «Спартака» и «Сочи», которая закончилась со счётом 2:2. На последних минутах матча им было назначено пенальти в ворота «Спартака», которое было признано ошибочным. Кристиан Нобоа реализовал пенальти и сравнял счёт.

Казарцев отстранён от судейства до 10 октября. Затем он сможет обслуживать только матчи второго дивизиона чемпионата России. К работе в РПЛ он сможет вернуться в начале 2021 года, если его работа будет высоко оценена.

Сухой и Москалев были арбитрами на матче «Ротор» — «Спартак» (0:1). Сухой обслуживал его в качестве главного арбитра, Москалев — видеоассистента. Ими также ошибочно был назначен пенальти, который был реализован Зелимханом Бакаевым . Обоих арбитров отстранили от судейства на один месяц.