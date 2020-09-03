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РФС отстранил от судейства трёх арбитров 

News.ru и ещё 38 2 часа назад
РФС отстранил от судейства трёх арбитров
Фото: News.ru
Арбитров Василия Казарцева, Алексея Сухого и Владимира Москалева отстранили от судейства. Причиной послужили допущенные ими грубые ошибки, повлиявшие на результаты матчей.
Об этом сообщил журналист телеканала «Матч ТВ» Нобель Арустамян в Telegram-канале, ссылаясь на председателя судейского комитета Российского футбольного союза (РФС) Ашота Хачатурянца.
По его информации, Казарцев был главным арбитром на встрече московского «Спартака» и «Сочи», которая закончилась со счётом 2:2. На последних минутах матча им было назначено пенальти в ворота «Спартака», которое было признано ошибочным. Кристиан Нобоа реализовал пенальти и сравнял счёт.
Казарцев отстранён от судейства до 10 октября. Затем он сможет обслуживать только матчи второго дивизиона чемпионата России. К работе в РПЛ он сможет вернуться в начале 2021 года, если его работа будет высоко оценена.
Сухой и Москалев были арбитрами на матче «Ротор» — «Спартак» (0:1). Сухой обслуживал его в качестве главного арбитра, Москалев — видеоассистента. Ими также ошибочно был назначен пенальти, который был реализован Зелимханом Бакаевым. Обоих арбитров отстранили от судейства на один месяц.
Ранее NEWS.ru писал о том, что КХЛ сообщила о замене судейской бригады на матч между рижским «Динамо» и ХК «Барыс» после того, как тест одного из арбитров на коронавирус показал положительный результат.
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Футбол , Василий Казарцев , Владимир Москалев , Зелимхан Бакаев , Алексей Сухой , Кристиан Нобоа , Спартак , РФС , Динамо Рига
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