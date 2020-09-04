Вратарь «Марселя» сдал положительный тест на коронавирус

Вратарь "Марселя" и сборной Франции Стив Манданда заразился коронавирусом, сообщается на официальном сайте Федерации французского футбола (FFF).

Как отмечается, 35-летний голкипер сдал тест на коронавирус 2 сентября по прибытию в расположение французской национальной команды, и в четверг стало известно, что он оказался положительным. Манданда 3 сентября прошел новое тестирование, и результат снова был положительным.

Голкипер не сможет помочь французской сборной в матчах Лиги наций против команд Швеции (5 сентября) и Хорватии (8 сентября) и в пятницу покинет расположение национальной команды.