Дзюба обошёл Стрельцова в списке лучших бомбардиров

Нападающий сборной России Артём Дзюба вышел на четвёртое место в списке лучших бомбардиров в истории отечественного футбола (сборных СССР, СНГ и России).

Владимиром Бесчастных. Дзюба забил два мяча в ворота команды Сербии в матче Лиги наций (3:1). Теперь на его счету 26 голов за сборную. По этому показателю он обошёл Эдуарда Стрельцова , у которого 25 забитых мячей, и сравнялся с Валентином Ивановым

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Дзюба вышел на второе место в списке лучших бомбардиров в истории сборной России. В этом рейтинге не учитывались достижения футболистов, выступавших за сборные СССР и СНГ.