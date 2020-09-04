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Дзюба обошёл Эдуарда Стрельцова в списке лучших бомбардиров 

ИА Regnum и ещё 1 3 часа назад
Дзюба обошёл Стрельцова в списке лучших бомбардиров
Фото: Reuters
Нападающий сборной России Артём Дзюба вышел на четвёртое место в списке лучших бомбардиров в истории отечественного футбола (сборных СССР, СНГ и России).
Дзюба забил два мяча в ворота команды Сербии в матче Лиги наций (3:1). Теперь на его счету 26 голов за сборную. По этому показателю он обошёл Эдуарда Стрельцова, у которого 25 забитых мячей, и сравнялся с Валентином Ивановым и Владимиром Бесчастных.
Лучшим бомбардиром является Олег Блохин, который забил 42 гола за сборную СССР. На втором месте находится Александр Кержаков (30), на третьем — Олег Протасов (29).
Как ранее сообщало ИА REGNUM, Дзюба вышел на второе место в списке лучших бомбардиров в истории сборной России. В этом рейтинге не учитывались достижения футболистов, выступавших за сборные СССР и СНГ.
Видео дня. Сборная России обыграла Сербию в матче Лиги наций
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Футбол , Олег Протасов , Олег Блохин , Артем Дзюба , Эдуард Стрельцов , Валентин Иванов , Владимир Бесчастных , Александр Кержаков , СБОРНАЯ РОССИИ
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