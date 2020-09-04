Мутко мечтал пригласить Моуринью

«У меня была мечта пригласить тренером сборной Моуринью. Ну просто я обожаю его. Я за «Тоттенхэм» начал болеть из-за него», — сказал Мутко в ролике, опубликованном в «твиттере» «Матч Премьер».

Мутко возглавлял РФС с 2005 по 2009 год. В 2015 году он вернулся на должность главы организации, спустя два года приостановил работу, а ещё спустя год покинул пост.