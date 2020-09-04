Стали известны условия контракта Миранчука с «Аталантой» 

Издание Tuttomercatoweb выяснило детали контракта полузащитника Алексея Миранчука с «Аталантой».

Издание Tuttomercatoweb выяснило детали контракта полузащитника Алексея Миранчука с «Аталантой». Ранее футболист перешел из «Локомотива»

Журналист Tuttomercatoweb Марко Контерио сообщил, что контракт заключен по схеме 4+1. Также указано, что зарплата игрока составит 2 миллиона евро в год + бонусы. Ранее в СМИ сообщалось, что игрок будет зарабатывать 1,7 миллиона евро.

Сумма сделки оценивается в 14,5 миллиона евро.