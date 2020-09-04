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Стали известны условия контракта Миранчука с «Аталантой» 

Спорт-Экспресс и ещё 1 1 час назад
Стали известны условия контракта Миранчука с «Аталантой»
Фото: Atalanta News.
Издание Tuttomercatoweb выяснило детали контракта полузащитника Алексея Миранчука с «Аталантой».
Издание Tuttomercatoweb выяснило детали контракта полузащитника Алексея Миранчука с «Аталантой». Ранее футболист перешел из «Локомотива».
Журналист Tuttomercatoweb Марко Контерио сообщил, что контракт заключен по схеме 4+1. Также указано, что зарплата игрока составит 2 миллиона евро в год + бонусы. Ранее в СМИ сообщалось, что игрок будет зарабатывать 1,7 миллиона евро.
Сумма сделки оценивается в 14,5 миллиона евро.
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Футбол , Алексей Миранчук , Локомотив
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