Пчела оставила Роналду без футбола

"Я очень сомневаюсь, что с ним все будет в порядке, — сказал Сантуш. — Он провел хорошую тренировку, но вдруг в среду один из его пальцев на ноге покраснел так, как после укуса пчелы. Надо подождать, не знаю, сколько времени займет его восстановление".