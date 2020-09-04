Матч-центр
Ещё
Далее:
Читайте также:
Матч-центр
Ещё
29 августа

Российская Премьер-лига

2 из 2
Все матчи
Спартак М
Спартак М
2 1
Арсенал Арсенал
Химки
Химки
1 1
Ротор Ротор
30 августа

Российская Премьер-лига

3 из 6
Все матчи
Уфа
Уфа
1 1
Динамо М Динамо М
Локомотив М
Локомотив М
0 0
Зенит Зенит
Ахмат
Ахмат
0 3
ЦСКА ЦСКА
11 сентября

Испанская Примера

1 из 1
Все матчи
Гранада
Гранада
22:00
Атлетик Б Атлетик Б
12 сентября

Российская Премьер-лига

3 из 3
Все матчи
Тамбов
Тамбов
13:45
Уфа Уфа
Урал
Урал
16:30
Химки Химки
Ахмат
Ахмат
19:00
Сочи Сочи
12 сентября

Испанская Примера

2 из 2
Все матчи
Эйбар
Эйбар
17:00
Сельта Сельта
Кадис
Кадис
22:00
Осасуна Осасуна
12 сентября

Английская Премьер-лига

3 из 6
Все матчи
Бёрнли
Бёрнли
×
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
Фулхэм
Фулхэм
14:30
Арсенал Арсенал
Вест Хэм Юнайтед
Вест Хэм Юнайтед
17:00
Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед

«Катастрофа»: Месси сделал заявление о карьере 

Вероника Полынина 1 час назад
«Катастрофа»: Месси сделал заявление о карьере
Фото: Reuters
Капитан «Барселоны» Лионель Месси назвал руководство клуба катастрофой. Об этом он заявил в интервью порталу Goal.
Месси заявил, что останется в «Барселоне» еще на сезон, поскольку руководство не позволило ему покинуть команду без выплаты отступных.

«Я был недоволен и хотел уйти. Мне этого не позволили ни в коем случае. И я остаюсь в клубе, чтобы не вступать в юридический спор. Руководство клуба во главе с (президентом Жозепом — прим. ред.) Бартомеу — это катастрофа», — сказал аргентинский форвард.

Как сообщал «Рамблер», в августе стало известно о планах главной звезды «сине-гранатовых» Лионеля Месси покинуть команду и перейти в «Манчестер Сити». «Барселона» отказалась отпускать аргентинца. Согласно контракту, Месси может покинуть команду в конце каждого сезона. По версии клуба, он мог сделать это без выплаты неустойки только до 10 июня 2020 года и теперь связан с клубом обязательствами до 30 июня 2021-го. Сам футболист считает, что в связи с переносом окончания сезона из-за пандемии коронавируса срок действия опции на одностороннее расторжение контракта был автоматически продлен.
По словам Месси, Жозеп Бартомеу заявил ему, что единственный способ уйти из «Барселоны» в этом году — выплатить отступные в размере 700 млн евро. Выплату такой суммы аргентинец назвал невозможной. Месси отметил, что вопрос можно было решить через суд, но он решил этого не делать.
33-летний Лионель Месси выступает за «Барселону» на протяжении всей своей карьеры. В прошедшем сезоне сине-гранатовые не выиграли ни одного трофея. В последнем матче сезона «Барселона» потерпела поражение от «Баварии» в четвертьфинале Лиги чемпионов со счетом 2:8.
Видео дня. Сборная России обыграла Сербию в матче Лиги наций
Комментарии
Футбол , Лионель Месси
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Я бы тоже полизал и не только ножки»
«Я бы тоже полизал и не только ножки»
Известного борца приговорили к казни
Известного борца приговорили к казни
Российская теннисистка оголилась в Сети и поплатилась
Российская теннисистка оголилась в Сети и поплатилась
«Иди на х***й»: Ирина Морозюк обратилась к фанату
«Иди на х***й»: Ирина Морозюк обратилась к фанату
Видео
Двусмысленным шуткам Дзюбы нашлось объяснение
00:13
Двусмысленным шуткам Дзюбы нашлось объяснение
Футбол
Взорванный «Олимпийский» показали с воздуха
00:40
Взорванный «Олимпийский» показали с воздуха
Летние виды спорта
«Мой дом — США»: Шарапова о жизни в Америке
00:54
«Мой дом — США»: Шарапова о жизни в Америке
Теннис Статьи
Экс-супруг Началовой стал многодетным
01:00
Экс-супруг Началовой стал многодетным
Футбол
Емельяненко признался, что ему нравится бить людей
00:14
Емельяненко признался, что ему нравится бить людей
MMA Бокс
Как заработать на главном событии субботы
00:30
Как заработать на главном событии субботы
Футбол
Российская теннисистка оголилась в Сети и поплатилась
02:45
Российская теннисистка оголилась в Сети и поплатилась
Теннис
Загитова фактически завершила карьеру
04:26
Загитова фактически завершила карьеру
Фигурное катание
«Иди на х***й»: Ирина Морозюк обратилась к фанату
00:37
«Иди на х***й»: Ирина Морозюк обратилась к фанату
Около спорта
СМИ: Месси всех обманул
00:59
СМИ: Месси всех обманул
Футбол Прочее
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение