«Катастрофа»: Месси сделал заявление о карьере 

Капитан «Барселоны» Лионель Месси назвал руководство клуба катастрофой. Об этом он заявил в интервью порталу Goal

Месси заявил, что останется в «Барселоне» еще на сезон, поскольку руководство не позволило ему покинуть команду без выплаты отступных.

«Я был недоволен и хотел уйти. Мне этого не позволили ни в коем случае. И я остаюсь в клубе, чтобы не вступать в юридический спор. Руководство клуба во главе с (президентом Жозепом — прим. ред.) Бартомеу — это катастрофа», — сказал аргентинский форвард.

Как сообщал «Рамблер», в августе стало известно о планах главной звезды «сине-гранатовых» Лионеля Месси покинуть команду и перейти в «Манчестер Сити». «Барселона» отказалась отпускать аргентинца. Согласно контракту, Месси может покинуть команду в конце каждого сезона. По версии клуба, он мог сделать это без выплаты неустойки только до 10 июня 2020 года и теперь связан с клубом обязательствами до 30 июня 2021-го. Сам футболист считает, что в связи с переносом окончания сезона из-за пандемии коронавируса срок действия опции на одностороннее расторжение контракта был автоматически продлен.

По словам Месси, Жозеп Бартомеу заявил ему, что единственный способ уйти из «Барселоны» в этом году — выплатить отступные в размере 700 млн евро. Выплату такой суммы аргентинец назвал невозможной. Месси отметил, что вопрос можно было решить через суд, но он решил этого не делать.

33-летний Лионель Месси выступает за «Барселону» на протяжении всей своей карьеры. В прошедшем сезоне сине-гранатовые не выиграли ни одного трофея. В последнем матче сезона «Барселона» потерпела поражение от «Баварии» в четвертьфинале Лиги чемпионов со счетом 2:8.