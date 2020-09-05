Обладательница самых красивых ягодиц в мире дала обещание

Обладательница самых красивых ягодиц в мире, которая даже сделала пикантную татуировку с Месси, отреагировала на заявление 33-летнего аргентинца о том, что он остается в «Барселоне» еще на один сезон, чтобы летом следующего года покинуть клуб.