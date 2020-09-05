Обладательница самых красивых ягодиц в мире дала обещание

Бразильская модель и двукратная обладательница титула «Мисс Бум Бум» Сьюзи Кортес, являющаяся фанаткой Лионеля Месси, заявила, что не будет носить футболку «Барселоны», пока президентом каталонского клуба Хосеп Бартомеу.
Обладательница самых красивых ягодиц в мире, которая даже сделала пикантную татуировку с Месси, отреагировала на заявление 33-летнего аргентинца о том, что он остается в «Барселоне» еще на один сезон, чтобы летом следующего года покинуть клуб.
«Я уважаю решение Месси, но пока Бартомеу является президентом, я не буду носить футболку «Барселоны». Я «куле» [прозвище болельщиков «Барселоны»], но клуб совершает преступление, практически порабощая Месси. Бартомеу уходи. Вскоре я поеду в Барселону, чтобы протестовать против плохого человека, который сейчас является президентом «Барселоны», — написала в инстаграме обладательница самых красивых ягодиц в мире.