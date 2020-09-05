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Критиковавший силовиков бывший футболист сборной Белоруссии остался без работы 

Lenta.ru 4 часа назад
Критиковавший силовиков экс— футболист остался без работы
Фото: @khamu33
Брестское «Динамо» расторгло контракт с тренером вратарей и бывшим игроком сборной Белоруссии Василием Хомутовским. Об этом сообщается на сайте команды.
Отмечается, что стороны расстались по обоюдному соглашению. Оставшийся без работы Хомутовский поблагодарил сотрудников и игроков команды за профессионализм.
13 августа Хомутовский обратился к представителям силовых структур страны и критиковал их за насилие. Он отметил, что некоторые силовики уже «взяли кровь на руки», и напомнил, что белорусы требуют проведения честных выборов.
В Белоруссии четвертую неделю проходят массовые акции протеста. Граждане выступают против официальных результатов президентских выборов, согласно которым победу одержал Александр Лукашенко. Первые протесты жестко разгонялись. Были задержаны семь тысяч человек, известно о четырех погибших.
Хомутовский — чемпион Белоруссии в составе БАТЭ. За свою карьеру он успел поиграть в чемпионатах Румынии, Германии и России. На счету голкипера 26 матчей в составе национальной команды.
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Комментарии
Футбол , Александр Лукашенко , Динамо
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