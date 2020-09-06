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Россия — первая в группе Лиги наций. Команда Черчесова дотягивала матч с Венгрией на ободах, но выдержала 

Sport24 и ещё 70 1 час назад
«Едва унесли ноги»
Фото: Sport24
В первой встрече Лиги наций Россия развалила Сербию (3:1), а Венгрия набрала три очка в матче с Турцией благодаря исключительному выстрелу со штрафного полузащитника Собослаи. В противостоянии команды Черчесова и считавшейся едва ли не слабейшей в группе Венгрии решался вопрос лидерства по итогам первого в этом году перерыва на матчи сборных.
В старте на матч с Венгрией вновь оказался Антон Шунин, с лихвой воспользовавшийся возможностью закрепиться в составе в ходе встречи с Сербией. Капитан московского «Динамо» не только выручал, но и принял участие в атаке, когда сборная зарабатывала пенальти. Провалившего первый тайм предыдущей игры Бакаева заменил Антон Миранчук, Юрия Жиркова — Далер Кузяев. Федор Кудряшов вышел вместо забившего потрясающий гол, но провалившегося в эпизоде у своих ворот Вячеслава Караваева.
Sport24
Оформивший дубль в ворота сербов Артем Дзюба не только оставил конкурента Александра Соболева без шансов выйти с первых минут против Венгрии, но и сходу стал разрывать в фирменном стиле. Сначала выручил при стандарте у своих ворот (поправил подачу, оставив фол Георгия Джикии без последствий), а затем сбросил на Антона Миранчука, в результате чего (и ошибки защитника Салаи) хавбек «Локо» должен был открывать счет.
С первой попытки не получилось: брат новой звезды «Аталанты» взял мимо ворот. В ответной атаке Россия чуть было не пропустила — Шаллаи после передачи Собослаи проскользнул мимо Семенова и Джикии (спас вовремя вышедший из ворот Шунин). Но Миранчук урок усвоил и свой следующий момент реализовал. Голевую на него сделал Кузяев, а в многоходовчке вновь принял участие Дзюба, опустившийся помочь Кудряшову и Зобнину разыграть мяч в центре поля.
Венгры успели побеспокоить оборону Шунина только раз, прежде чем Семенов навязал борьбу в чужой штрафной после углового и пропихнул мяч на Магомеда Оздоева. Полузащитник «Зенита», забивший дальним ударом еще в матче Суперкубка, зарядил в дальний — и сделал преимущество России комфортным.
Оставшуюся часть тайма Россия провела в эконом-режиме, а сразу после перерыва забила третий. Антон Миранчук подключил на фланге Кузяева, а тот нашел внутри штрафной мастера Дзюбу. Главный игрок сборной запутал вратаря Гулачи и выдал на Марио, которому оставалось только попасть в ворота.
Россия провела идеальные 50 минут, но после этого что-то сломалось. Жирков заменил волшебного Кузяева, который принимал участие во всех трех взятиях ворот (хорошая рекомендация для полузащитника, который мечтает о европейской карьере и находится на данный момент без клуба), и Венгрия сразу забила: Семенов не сумел прервать передачу на Шаллаи и вышедший из ворот Шунин не сумел спасти свою команду.
Пост бывшего спортивного директора «Динамо» Романа Орещука был оправдан, потому что защитник «Ахмата» Андрей Семенов был виноват и во втором пропущенном: именно он не успел исправить за Жирковым и опоздал за Николичем (не тем, который возглавляет «Локо»). В результате концовка встречи получилась для сборной России максимально нервной.
После одного из выносов Дзюба здорово скинул на Жиркова, но ветеран «Зенита» сплоховал, протащив мяч через полполя. После этого команда Черчесова в основном терпела и преуспела в этом — больше голов Венгрия не забила, и наши остались лидерами по итогам трех туров.
По результату — старт идеальный. Но игра против Венгрии сложилась более чем тревожно.
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Футбол , Магомед Оздоев , Антон Миранчук , Георгий Джикия , Антон Шунин , Федор Кудряшов , Томислав Николич , Александр Соболев , Далер Кузяев , Артем Дзюба , Андрей Семенов , Вячеслав Караваев , Юрий Жирков , Зенит , Локомотив , Динамо , СБОРНАЯ РОССИИ , РИА Новости
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