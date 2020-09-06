«Едва унесли ноги»

В первой встрече Лиги наций Россия развалила Сербию (3:1), а Венгрия набрала три очка в матче с Турцией благодаря исключительному выстрелу со штрафного полузащитника Собослаи. В противостоянии команды Черчесова и считавшейся едва ли не слабейшей в группе Венгрии решался вопрос лидерства по итогам первого в этом году перерыва на матчи сборных.

Sport24

Оформивший дубль в ворота сербов Артем Дзюба не только оставил конкурента Александра Соболева без шансов выйти с первых минут против Венгрии, но и сходу стал разрывать в фирменном стиле. Сначала выручил при стандарте у своих ворот (поправил подачу, оставив фол Георгия Джикии без последствий), а затем сбросил на Антона Миранчука, в результате чего (и ошибки защитника Салаи) хавбек «Локо» должен был открывать счет.

С первой попытки не получилось: брат новой звезды «Аталанты» взял мимо ворот. В ответной атаке Россия чуть было не пропустила — Шаллаи после передачи Собослаи проскользнул мимо Семенова и Джикии (спас вовремя вышедший из ворот Шунин). Но Миранчук урок усвоил и свой следующий момент реализовал. Голевую на него сделал Кузяев, а в многоходовчке вновь принял участие Дзюба, опустившийся помочь Кудряшову и Зобнину разыграть мяч в центре поля.

⚽ Антон Миранчук открыл счет в матче #ВенгрияРоссия, голевой пас на счету Далера Кузяева.



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📱 Приложение «МАТЧ!» pic.twitter.com/hmBjyT8BSJ— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) September 6, 2020

Венгры успели побеспокоить оборону Шунина только раз, прежде чем Семенов навязал борьбу в чужой штрафной после углового и пропихнул мяч на Магомеда Оздоева . Полузащитник «Зенита» , забивший дальним ударом еще в матче Суперкубка, зарядил в дальний — и сделал преимущество России комфортным.

Оставшуюся часть тайма Россия провела в эконом-режиме, а сразу после перерыва забила третий. Антон Миранчук подключил на фланге Кузяева, а тот нашел внутри штрафной мастера Дзюбу. Главный игрок сборной запутал вратаря Гулачи и выдал на Марио, которому оставалось только попасть в ворота.

⚽ Марио Фернандес забил на первой минуте второго тайма после передачи Артёма Дзюбы



📺 #ВенгрияРоссия на #МАТЧПРЕМЬЕР

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📱 Приложение «МАТЧ!» pic.twitter.com/FryBR0noDW— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) September 6, 2020

Россия провела идеальные 50 минут, но после этого что-то сломалось. Жирков заменил волшебного Кузяева, который принимал участие во всех трех взятиях ворот (хорошая рекомендация для полузащитника, который мечтает о европейской карьере и находится на данный момент без клуба), и Венгрия сразу забила: Семенов не сумел прервать передачу на Шаллаи и вышедший из ворот Шунин не сумел спасти свою команду.

📹 Гол Неманьи Николича в ворота сборной России



📺 #ВенгрияРоссия на #МАТЧПРЕМЬЕР

💻 https://t.co/yH9Ux8Qm1r

📱 Приложение «МАТЧ!» pic.twitter.com/GFeeQY71JV— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) September 6, 2020 Пост бывшего спортивного директора «Динамо» Романа Орещука был оправдан, потому что защитник «Ахмата» Андрей Семенов был виноват и во втором пропущенном: именно он не успел исправить за Жирковым и опоздал за Николичем (не тем, который возглавляет «Локо»). В результате концовка встречи получилась для сборной России максимально нервной.

После одного из выносов Дзюба здорово скинул на Жиркова, но ветеран «Зенита» сплоховал, протащив мяч через полполя. После этого команда Черчесова в основном терпела и преуспела в этом — больше голов Венгрия не забила, и наши остались лидерами по итогам трех туров.

По результату — старт идеальный. Но игра против Венгрии сложилась более чем тревожно.