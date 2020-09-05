«Что это было?»: Мутко о реакции Путина на разгром сборной 

«Когда Владимир Путин дал добро на ЧМ? Все началось в 2005 году. Когда мы проиграли 1:7 Португалии (в 2004 году), меня пригласил Путин и спросил: «Что это было?» Состоялся разговор, почему у нас не получается, почему мы не можем играть. Я сказал, что у нас есть и детские школы, и потенциал есть», — рассказал Мутко.