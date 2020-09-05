«Что это было?»: Мутко о реакции Путина на разгром сборной 

Бывший министр спорта Виталий Мутко рассказал, как Путин пригласил его на разговор после проигрыша сборной России по футболу со счётом 1:7. Об этом Мутко поведал в интервью журналистам «Матч ТВ», когда речь зашла об идее организовать Чемпионат мира в России.
«Когда Владимир Путин дал добро на ЧМ? Все началось в 2005 году. Когда мы проиграли 1:7 Португалии (в 2004 году), меня пригласил Путин и спросил: «Что это было?» Состоялся разговор, почему у нас не получается, почему мы не можем играть. Я сказал, что у нас есть и детские школы, и потенциал есть», — рассказал Мутко.
В 2003 — 2005 годы сборную России по футболу тренировал Георгий Ярцев. Под его руководством национальная команда проиграла Португалии с огромным счётом 1:7, а Ярцев покинул стадион во время матча. После этого фиаско он подал в отставку, а сборную возглавил Юрий Семин.
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