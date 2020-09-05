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Лаутаро Мартинес подоил корову, а потом испугался и с криком отбежал от неё 

Чемпионат.com и ещё 5 5 часов назад
Мартинес подоил корову, а потом отбежал от неё
Фото: Reuters
Нападающий миланского «Интера» Лаутаро Мартинес стал героем забавного видео.
Во время доения корова резко повернулась. Колокольчик, одетый на животное, издал резкий звук, после чего форвард с криком отбежал от животного.
Видео можно посмотреть в "твиттере" FedeNerazzurra.
Мартинес перешёл в «Интер» летом 2018 года из аргентинского «Расинга». Сумма трансфера составила € 25 млн В минувшем сезоне 22-летний форвард провёл 35 матчей в Серии А, забил 14 голов и отдал 7 результативных передач. В 4 матчах Лиги Европы он забил 2 мяча и отдал 1 голевой пас.
Миланский клуб по итогам чемпионата Италии занял второе место, набрав 82 очка. Подопечные Антонио Конте отстали от лидера, туринского «Ювентуса», всего на один балл.
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