Пчела оставила Роналду без футбола 

Футболиста Криштиану Роналду ужалила в ногу пчела. Из-за этого он не сможет сыграть за национальную сборную Португалии в поединке с Хорватией.

Звездный нападающий «Ювентуса» не вошёл в состав команды на матч Лиги наций. Причиной стала инфекция правой стопы, вызванная укусом пчелы, сообщает портал Football Italia.

«Я очень сомневаюсь, что с ним стопроцентно все будет в порядке», — сказал на пресс-конференции тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш.

По его словам, Криштиану хорошо тренировался, но в среду у него внезапно покраснел и распух палец на ноге. Симптомы напоминают укус пчелы.

«Теперь мы должны подождать. С такой инфекцией неизвестно, сколько времени займет восстановление», — добавил наставник.