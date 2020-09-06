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Луис Энрике предсказал будущее «Барселоны» без Месси 

Газета.Ru 1 час назад
Предсказано будущее «Барселоны» без Месси
Фото: газета.ру
Главный тренер сборной Испании Луис Энрике предсказал будущее "Барселоны" без аргентинского нападающего Лионеля Месси. Об этом сообщает Mundo Deportivo.
По его мнению, каталонский клуб продолжит выигрывать трофеи, несмотря на возможный уход 33-летнего южноамериканца когда-либо.
Также Энрике отметил, что и Месси не перестанет демонстрировать потрясающий уровень игры, если все же примет решение покинуть стан сине-гранатовых.
Ранее сообщалось, что бывший генеральный директор московского "Спартака" Томас Цорн рассказал о манере игры полузащитника сборной России Алексея Миранчука в "Аталанте".
Видео дня. Месси объявил, что останется в "Барселоне"
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