Предсказано будущее «Барселоны» без Месси

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По его мнению, каталонский клуб продолжит выигрывать трофеи, несмотря на возможный уход 33-летнего южноамериканца когда-либо.

Также Энрике отметил, что и Месси не перестанет демонстрировать потрясающий уровень игры, если все же примет решение покинуть стан сине-гранатовых.