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«Барса» удержала Месси, но дала пинка под зад Суаресу. Луиса выкидывают из клуба максимально мерзко 

Sport24 2 часа назад
«Барса» удержала Месси, но дала пинка под зад Суаресу
Фото: Getty Images
Луиса Суареса выкидывают из клуба максимально мерзко.
Позорная история, на которую обращают мало внимания.

Бартомеу снова опозорился

Тема несостоявшегося ухода Лео Месси из «Барселоны» — главный сериал этого года в мире спорта, который даст фору любому проекту от Netflix. О том, что в «Барсе» творится какая-то муть, знают уже даже люди, очень далекие от футбола. Позорные и некомпетентные действия руководства — это не только сага с Месси, но и другая дичь, которую Бартомеу & Co творят этим летом.
Из-за провальной трансферной политики последних лет в период пандемии «Барсе» в экстренном порядке пришлось разгружать зарплатную ведомость. За 1,5 млн евро отдали Ракитича в «Севилью» (летом 2018 «ПСЖ» предлагал за него 80 млн), готовы бесплатно отпустить Юмтити и Видаля, провернули обмен молодого Артура на престарелого Пьянича, чтобы уйти от ФФП. Ну и вишенка на торте — позорное расставание с Луисом Суаресом.
Уход уругвайца и правда назрел — по цифрам он провел свой самый слабый сезон за всю карьеру в «Барселоне», а его зарплата — третья в команде после Месси и Гризманна. Но то, каким образом уругваец покидает клуб, с которым выиграл 13 титулов и является вторым бомбардиром за всю его историю — позор.

«Планируются масштабные изменения, но никто в «Барселоне» не говорил мне, что я больше не нужен команде. Если таково желание клуба, хотел бы, чтобы мне сказали об этом напрямую. Я в «Барселоне» уже шесть лет, и это достаточно долго, чтобы в клубе мне сказали, что обо мне думают», — человеческая реакция Суареса на появившиеся слухи о том, что «Барса» будет от него избавляться.

Бартомеу по классике не смог организовать честную встречу с глазу на глаз. Сделал это Рональд Куман, который говорил с Суаресом по телефону меньше минуты и за это время успел сказать тому, что больше на него не рассчитывает. Луис ответил, что не будет скандалить, и пока его уход реально не превращается в балаган со взаимными претензиями. Но спустя несколько дней Суарес выдал мощный спич:

«Никто в клубе не сказал мне, что они хотят отказаться от моих услуг. Я желаю команде только лучшего, в своей карьере я уже был запасным, и готов снова им стать. Если тренер думает, что я должен выходить со скамейки запасных, без проблем. Я хотел бы остаться в «Барселоне» до тех пор, пока на меня рассчитывают. Я хочу внести свой вклад. Не люблю сравнивать, но помню прошлогоднюю ситуацию в «Реале»: они вылетели от «Аякса», все говорили, что Кроос все, что Модричу пора заканчивать, а Рамос — настоящая катастрофа. А в следующем сезоне команда снова выглядела классно. После поражений фанаты винят всех, но быстро меняют мнение».

Есть вопросы и по финансам. Окей, «Барсе» нужны деньги. Но у Суареса остался год контракта с автоматическим продлением еще на сезон, если он сыграет в 60% матчей. Чтобы избавиться от Луиса как можно скорее, «Барселона» хочет отпустить его свободным агентом. Суарес согласен на уход, но по контракту в случае досрочного расторжения соглашения клуб должен выплатить ему неустойку в размере годовой зарплаты. И где тут выгода? Само собой, в «Барсе» не собираются платить Луису.
Ни достойного прощания, ни человеческого разговора с президентом и тренером. «Барселона» за минуту вышвырнула легенду из клуба. Единственная мысль, которая сидит в голове у руководства — сэкономить. Какими способами и как это будет выглядеть со стороны — неважно. К сожалению, один из лучших игроков в истории «Барселоны» выкинут на улицу — как оказавшийся ненужным хозяевам старый преданный пес.

Контракт с «Юве» почти согласован, Суарес даже звонил Кьеллини

Пока что очень сложно предположить, в какой футбол будет играть «Ювентус» Андреа Пирло, но четко известно, что в его планы не входит Гонсало Игуаин.

«Я восхищаюсь Игуаином, он провел важный период своей карьеры в «Ювентусе». Но мы вместе решили, что он уйдет из команды», — прямым текстом сказал Пирло.

Скорее всего, Гонсало на правах свободного агента подпишет двухлетний контракт с «Интер Майами» Дэвида Бекхэма.
По статистике Игуаин и правда слабо провел предыдущий сезон и сосредоточился на подыгрыше и открывании свободных зон для Роналду. Изначально «Ювентус» собирался заменить Гонсало на Эдина Джеко и даже был готов заплатить в районе 12 млн евро за 34-летнего форварда (Роналду даже одобрил трансфер боснийца), но тут «Барса» за копейки выбросила на рынок ну уж очень привлекательный лот.
Сейчас трансфер Суареса в «Ювентус» сдерживает только пункт в контракте с «Барсой». Суарес рассчитывает получить компенсацию за досрочный разрыв контракта, в «Барселоне» хотят, чтобы Луис получил деньги в качестве подъемных от «Ювентуса». Каталонцы намерены провернуть примерно ту же схему, что с Ракитичем — Суарес уйдет за символическую сумму, но клубу могут накапать еще несколько миллионов евро в качестве бонусов. Скорее всего, вопрос решат в течение недели.
Пока что Луис согласовывает последние детали контракта с «Юве». Скорее всего, он подпишет договор по схеме 2+1 с зарплатой около 10 млн евро чистыми (в «Барсе» он получает ненамного больше). Суарес даже связался с защитником «Юве» Джорджо Кьеллини, чтобы до конца уладить вопрос по тому самому укусу на ЧМ-2014.
Но есть и еще одна сложность. По правилам Серии А, в клубе должно быть максимум три игрока, не имеющих гражданства ЕС. В Испании Суарес не считался таковым, так как женат на итальянке. В Италии все несколько сложнее — Луису предстоит сдать тест на знание итальянского. В остальном с получением итальянского паспорта уругвайцу активно помогает «Ювентус». И в Серии А у Суареса будет прекрасная возможность доказать «Барселоне», что его рано списали со счетов.
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Футбол , Статьи , Гонсало Игуаин , Дэвид Бекхэм , Лионель Месси , Андреа Пирло , Луис Суарес , Роналд Куман , ЕС , Реал , Netflix
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