«Барса» удержала Месси, но дала пинка под зад Суаресу

Луиса Суареса выкидывают из клуба максимально мерзко.

Позорная история, на которую обращают мало внимания.

Бартомеу снова опозорился

Тема несостоявшегося ухода Лео Месси из «Барселоны» — главный сериал этого года в мире спорта, который даст фору любому проекту от Netflix . О том, что в «Барсе» творится какая-то муть, знают уже даже люди, очень далекие от футбола. Позорные и некомпетентные действия руководства — это не только сага с Месси, но и другая дичь, которую Бартомеу & Co творят этим летом.

Из-за провальной трансферной политики последних лет в период пандемии «Барсе» в экстренном порядке пришлось разгружать зарплатную ведомость. За 1,5 млн евро отдали Ракитича в «Севилью» (летом 2018 «ПСЖ» предлагал за него 80 млн), готовы бесплатно отпустить Юмтити и Видаля, провернули обмен молодого Артура на престарелого Пьянича, чтобы уйти от ФФП. Ну и вишенка на торте — позорное расставание с Луисом Суаресом.

Уход уругвайца и правда назрел — по цифрам он провел свой самый слабый сезон за всю карьеру в «Барселоне», а его зарплата — третья в команде после Месси и Гризманна. Но то, каким образом уругваец покидает клуб, с которым выиграл 13 титулов и является вторым бомбардиром за всю его историю — позор.

«Планируются масштабные изменения, но никто в «Барселоне» не говорил мне, что я больше не нужен команде. Если таково желание клуба, хотел бы, чтобы мне сказали об этом напрямую. Я в «Барселоне» уже шесть лет, и это достаточно долго, чтобы в клубе мне сказали, что обо мне думают», — человеческая реакция Суареса на появившиеся слухи о том, что «Барса» будет от него избавляться.

Бартомеу по классике не смог организовать честную встречу с глазу на глаз. Сделал это Рональд Куман , который говорил с Суаресом по телефону меньше минуты и за это время успел сказать тому, что больше на него не рассчитывает. Луис ответил, что не будет скандалить, и пока его уход реально не превращается в балаган со взаимными претензиями. Но спустя несколько дней Суарес выдал мощный спич:

«Никто в клубе не сказал мне, что они хотят отказаться от моих услуг. Я желаю команде только лучшего, в своей карьере я уже был запасным, и готов снова им стать. Если тренер думает, что я должен выходить со скамейки запасных, без проблем. Я хотел бы остаться в «Барселоне» до тех пор, пока на меня рассчитывают. Я хочу внести свой вклад. Не люблю сравнивать, но помню прошлогоднюю ситуацию в «Реале»: они вылетели от «Аякса», все говорили, что Кроос все, что Модричу пора заканчивать, а Рамос — настоящая катастрофа. А в следующем сезоне команда снова выглядела классно. После поражений фанаты винят всех, но быстро меняют мнение».

Есть вопросы и по финансам. Окей, «Барсе» нужны деньги. Но у Суареса остался год контракта с автоматическим продлением еще на сезон, если он сыграет в 60% матчей. Чтобы избавиться от Луиса как можно скорее, «Барселона» хочет отпустить его свободным агентом. Суарес согласен на уход, но по контракту в случае досрочного расторжения соглашения клуб должен выплатить ему неустойку в размере годовой зарплаты. И где тут выгода? Само собой, в «Барсе» не собираются платить Луису.

Ни достойного прощания, ни человеческого разговора с президентом и тренером. «Барселона» за минуту вышвырнула легенду из клуба. Единственная мысль, которая сидит в голове у руководства — сэкономить. Какими способами и как это будет выглядеть со стороны — неважно. К сожалению, один из лучших игроков в истории «Барселоны» выкинут на улицу — как оказавшийся ненужным хозяевам старый преданный пес.

Контракт с «Юве» почти согласован, Суарес даже звонил Кьеллини

Пока что очень сложно предположить, в какой футбол будет играть «Ювентус» Андреа Пирло , но четко известно, что в его планы не входит Гонсало Игуаин

«Я восхищаюсь Игуаином, он провел важный период своей карьеры в «Ювентусе». Но мы вместе решили, что он уйдет из команды», — прямым текстом сказал Пирло.

Скорее всего, Гонсало на правах свободного агента подпишет двухлетний контракт с «Интер Майами» Дэвида Бекхэма

По статистике Игуаин и правда слабо провел предыдущий сезон и сосредоточился на подыгрыше и открывании свободных зон для Роналду. Изначально «Ювентус» собирался заменить Гонсало на Эдина Джеко и даже был готов заплатить в районе 12 млн евро за 34-летнего форварда (Роналду даже одобрил трансфер боснийца), но тут «Барса» за копейки выбросила на рынок ну уж очень привлекательный лот.

Сейчас трансфер Суареса в «Ювентус» сдерживает только пункт в контракте с «Барсой». Суарес рассчитывает получить компенсацию за досрочный разрыв контракта, в «Барселоне» хотят, чтобы Луис получил деньги в качестве подъемных от «Ювентуса». Каталонцы намерены провернуть примерно ту же схему, что с Ракитичем — Суарес уйдет за символическую сумму, но клубу могут накапать еще несколько миллионов евро в качестве бонусов. Скорее всего, вопрос решат в течение недели.

Пока что Луис согласовывает последние детали контракта с «Юве». Скорее всего, он подпишет договор по схеме 2+1 с зарплатой около 10 млн евро чистыми (в «Барсе» он получает ненамного больше). Суарес даже связался с защитником «Юве» Джорджо Кьеллини, чтобы до конца уладить вопрос по тому самому укусу на ЧМ-2014.