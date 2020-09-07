К началу второго тайма в матче Венгрия — Россия казалось, что подопечные Станислава Черчесова одержат победу с хладнокровием истинной топ-команды, которая не затрачивает лишних сил на аутсайдера, но и не дает ему никаких надежд. На табло уже горели цифры 3:0, но счет мог быть и еще крупнее, если бы Антон Миранчук реализовал выход один на один или Артем Дзюба оказался расторопнее в одном из моментов и воспользовался шансом пробить по воротам с нескольких метров, пока до него не добрался защитник.

У отечественной дружины получалось все: и быстрые контратаки, результатом которых стал гол Миранчука, и тесная борьба в штрафной соперника, из которой вырос мяч Магомеда Оздоева, и красивые комбинации с издевательскими финтами Дзюбы в штрафной, приведшие к голу Марио Фернандеса

Однако, как только счет стал 3:0, в команде что-то неуловимо изменилось.

Оборона чуть-чуть, но не добегала, а атака немного, но заигрывалась, больше действуя на кураже, чем пытаясь выжать из момента максимум. В итоге венгры, чьи атаки раньше казались беззубыми, а защита — детской, вдруг начали выходить на убойные позиции в штрафной и регулярно наносить опасные удары. Всего за восемь минут (!) «мадьяры» забили два мяча и перевернули игру, дав серьезный щелчок по носу именитым оппонентам.

«На таком уровне нельзя давать сопернику перехватывать инициативу. Мы дали и поплатились двумя пропущенными мячами, — заявил тренер в эфире «Матч ТВ» по окончании встречи. — Но затем игра выровнялась, и инициативу мы больше не отдавали. Главный вывод по матчам с Венгрией и Сербией? Две игры — две победы, но нам есть что разобрать. У тренерского штаба будет время выдохнуть, и мы скажем игрокам, над чем работать».

Далер Кузяев проявил себя в этой игре активно и помог команде. Понятно, что было две встречи подряд, и сложно, наверное, было играть. Так что часть времени на поле провел Кузяев, а часть — Жирков.

Замену Антона Миранчука сделали из-за того, что нужно было перехватывать инициативу в центре поля после пропущенных мячей, а он уже устал, до этого забил гол. Так что выпустили Газинского.

Что касается Ионова, то он провел два матча интенсивно, на высоком уровне, поэтому на его фланге начались проблемы. Заменили его на Караваева, который помог закрыть фланг», — приводит слова Черчесова Sport24.

Наконец в общении с прессой Черчесов подчеркнул, что его подопечные «сами создали себе проблемы после 60-й минуты», а до этого венгры не могли составить им серьезную конкуренцию.

«Расслабились, за что и поплатились. Но мы спокойно разберем ошибки. Я поздравил ребят с победой и хорошим сбором — мы взяли шесть очков, двигаемся дальше», — подытожил специалист.

Эта победа стала для Черчесова 20-й в качестве тренера национальной команды. В истории России только два наставника добивались большего: Гус Хиддинк побеждал со сборной 22 раза, а Олег Романцев — 36.

Кроме того, нынешняя команда одержала уже десять викторий в последних 11 матчах. Хотя соперники не всегда являлись действительно сильными (были матчи с Казахстаном, Сан-Марино, Кипром и Шотландией), но стабильность в любом случае не может не радовать.

С оптимизмом смотрят в будущее и игроки сборной, даже несмотря на два внезапно пропущенных мяча.

«В игре был переходный момент, когда мы могли забить еще один, однако, наоборот, пропустили. Такое случается: слабеет концентрация, когда ведешь в счете, а соперника нужно дожимать. Это психологический момент. Мы сделаем выводы и исправимся, — спокойно пообещал Антон Миранчук в эфире «Матч Премьер».

— Свой гол я посвящаю всей своей семье, брату, друзьям. Мы разыграли хорошую комбинацию: Рома Зобнин дал пас Кузяеву в свободную зону, и я Далеру крикнул, что можно сразу простреливать. Он это сделал, и я удачно исполнил момент».

Также Антон рассказал немного о своем брате-близнеце Алексее, который на днях официально оформил переход в итальянскую «Аталанту», в этом сезоне добравшуюся до четвертьфинала Лиги чемпионов.

«Мы общаемся каждый день, у Леши все хорошо, — в Италии тепло, и футбольная атмосфера. Сейчас он вернулся в Москву для оформления рабочей визы и затем отправится в Италию для восстановления и сборов», — подытожил Миранчук.

Также не избежал внимания прессы и автор второго гола сборной — Магомед Оздоев, который признался, что команда не ожидала внезапного пробуждения венгров на 60-й минуте.

«Мы даже не думали, что пропустим первый гол. Вели спокойно со счетом 3:0, игра получалась, соперник не создавал явных моментов — и вдруг гол неожиданный. Не знаю, как так получилось.

Может быть, мы немного устали или потеряли концентрацию. Но главное, что довели матч до победы и сами могли еще забить. В следующих играх нужно исправляться, чтобы дожимать соперника до конца», — отметил Оздоев в эфире «Матч ТВ».

Следующий матч сборная России проведет в Москве против команды Турции 11 октября. А пока что подопечные Черчесова находятся на единоличном первом месте в своей группе Лиги наций, обгоняя ближайших преследователей — венгров — на три очка.