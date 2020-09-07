Двое футболистов «Манчестер Сити» заболели коронавирусом

Полузащитник «Манчестер Сити» Рияд Марез и защитника команды Эмерик Лапорт сдали положительные тесты на коронавирус.
Фото: Рияд Марез Reuters © JUSTIN TALLISРияд Марез Reuters © JUSTIN TALLIS
Об этом сообщила клубная пресс-служба. Оба игрока соблюдают ушли на самоизоляцию. Симптомов болезни у футболистов нет.
Оба игрока выступают за «Манчестер Сити» с 2018 года. Первый матч нового сезона АПЛ клуб проведёт 21 сентября. В этот день команда на выезде сыграет с «Вулверхэмптоном».
Ранее Месси прошёл тестирование на коронавирус в домашних условиях.