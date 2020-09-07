10 побед в 11 матчах. Разница — 38:8. 3:1 против лучшего поколения Сербии. 3:2 — с толковой Венгрией. И это в гостях, без 4 лидеров. Так играет сборная России

Но почему она так бесит самых активных соотечественников? Тех, кто пишет в соцсетях и комментариях, что тренер — усатый физрук, а капитан — бездарное дерево?

Посмотреть эту публикацию в Instagram 📸 Немного потренировались и прилетели в Венгрию. ❤️ — если очень-очень-очень ждете второй матч. ⠀ #НашиПарни #СборнаяРоссии Публикация от Сборная России по футболу (@teamrussia) 4 Сен 2020 в 11:07 PDT Я уже писал, что причина — не только в характере Черчесова с Дзюбой и не в бандитском имидже русского футбола. Дело вообще не в них, а в нас. Когда яркий, не гладкий, а также не обладающий исключительной гениальностью человек приходит к успеху, то часть народа, генетически запрограммированного веками рабства, десятилетиями советский уравниловки и годами воровского капитализма, ждет от выскочки падения. И когда сборная держится при любых условиях — слишком долго держится при любых условиях — это раздражает на уровне подсознания.

Но есть ещё одна системная причина нелюбви. Носители ее — самая просвещенная часть общества. Вот что мы узнаем от неё каждый день:

Наш космос — говно. Наше образование — говно. Наша медицина — говно. Наши меры борьбы с коронавирусом — говно. Первая в мире вакцина от ковида — говно. Не закрыли на карантин — «нашей смерти хотите», говно. Закрыли — «рабов из нас сделали», говно. Платное лечение — дорого, говно. Бесплатное — тем более говно. Старые дороги — говно. Новые — «деревья вырубаете», говно. Платные трассы — как и платная медицина, говно. Бесплатные — тем более говно. Международных турниров нет в России — «нас не уважают в мире», говно. Провели Олимпиаду и ЧМ — «зачем нам тратить бабки на это говно»! Слабая армия — говно. Сильная армия — говно. Крым вне России — говно. Крым наш — тоже говно.

Сборная проигрывает — говно. Сборная побеждает — говно, потому что, как пишет Уткин, надо просматривать молодежь как на Украине или а Хорватии. А если б проигрывали с молодежью — все равно было б говно. Наш чемпионат богатый — говно. Бедный — сами видите.

Хорошо хоть Миранчук уехал туда, где все хорошо, где с ковидом боролись правильно.

Хорошо, что Панарин играет там, где нет бедности, сотен тысяч бомжей, угнетаемых чернокожих и где не тратят денег на армию и не воюют.

Хорошо, что у них всех и сборные хорошие, и тренер с капитаном — уважаемые, интеллигентные люди, а не как у нас.

А у нас, как известно что ни сделай, куда ни посмотри — все говно.

Только непонятно, что воняет сильнее: оно самое или мы сами.