Футболисты отдохнули с девушками и поплатились

Игроки нарушили правила карантина, введенные из-за пандемии коронавируса, пригласив в отель двух девушек. Это произошло после выездного матча Лиги наций против Исландии, который состоялся 5 сентября.

Проступок футболистов стал достоянием общественности благодаря тому, что одна из девушек опубликовала снимки с игроками в соцсетях. Уточняется, что Гринвуд расстался со своей подругой в мае, а Фоден находится в длительных отношениях и у него есть ребенок.

Главный тренер сборной Англии Гаррет Саутгейт рассказал, что провел с Гринвудом и Фоденом воспитательную беседу, в ходе которой они принесли извинения. Специалист отметил, что считает исключение из состава команды адекватным наказанием.

В матче с Исландией 18-летний Гринвуд и 20-летний Фоден дебютировали в составе сборной Англии. Теперь футболисты будут вынуждены пропустить выездную игру с Данией, которая состоится во вторник, 8 сентября.