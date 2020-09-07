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Двух футболистов выгнали из сборной Англии за приглашение в отель девушек 

Lenta.ru и ещё 1 2 часа назад
Футболисты отдохнули с девушками и поплатились
Фото: Reuters
Форварда «Манчестер Юнайтед» Мэйсона Гринвуда и полузащитника «Манчестер Сити» Фила Фодена выгнали из расположения сборной Англии. Об этом сообщает Daily Mail.
Игроки нарушили правила карантина, введенные из-за пандемии коронавируса, пригласив в отель двух девушек. Это произошло после выездного матча Лиги наций против Исландии, который состоялся 5 сентября.
Проступок футболистов стал достоянием общественности благодаря тому, что одна из девушек опубликовала снимки с игроками в соцсетях. Уточняется, что Гринвуд расстался со своей подругой в мае, а Фоден находится в длительных отношениях и у него есть ребенок.
Главный тренер сборной Англии Гаррет Саутгейт рассказал, что провел с Гринвудом и Фоденом воспитательную беседу, в ходе которой они принесли извинения. Специалист отметил, что считает исключение из состава команды адекватным наказанием.
В матче с Исландией 18-летний Гринвуд и 20-летний Фоден дебютировали в составе сборной Англии. Теперь футболисты будут вынуждены пропустить выездную игру с Данией, которая состоится во вторник, 8 сентября.
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Футбол , Фил Фоден , Манчестер Юнайтед
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