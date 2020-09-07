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Белорусский футболист — правоохранителям: вы что творите? Вы избиваете женщин и детей! 

Чемпионат.com 2 часа назад
Белорусский футболист обратился к правоохранителям
Фото: @becks219105
Полузащитник «Слуцка» Юрий Козлов обратился к белорусским правоохранителям.

«Я, Юрий Козлов, профессиональный футболист. Хотелось бы обратиться к нашим правоохранительным органам: МВД, армии и другим подразделениям. Ребята, вы что творите? Вы избиваете ни в чём не повинных людей, которые вышли отстаивать своё слово, свободу слова, свои права. Вы избиваете студентов, детей, наших прекрасных женщин и девушек. Остановитесь! Что вы делаете? Как вам спится потом по ночам? Как вы смотрите в глаза своим матерям, женам, своим детям? Чему вы их научите? Пожалуйста, остановите насилие!» — сказал Козлов в видео, опубликованном на его странице в «Инстаграме".

Напомним, что в Беларуси продолжаются протесты из-за итогов президентских выборов.
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Футбол , Юрий Козлов , МВД
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