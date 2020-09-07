Самый дорогой футболист мира заразился коронавирусом 

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Нападающий ПСЖ и сборной Франции Килиан Мбаппе заразился коронавирусом. Об этом сообщается на сайте Федерации футбола страны.

Положительный тест игрок сдал накануне матча французской национальной команды в рамках Лиги наций УЕФА против Хорватии, запланированного на 8 сентября. Форвард покинул расположение сборной и не примет участия в игре.

2 сентября сообщалось, что коронавирусом заразился одноклубник Мбаппе — бразилец Неймар.

21-летний французский форвард — самый дорогой футболист мира по версии авторитетного портала transfermarkt.de. Трансферная стоимость Мбаппе оценивается в 180 миллионов евро. В 2018 году нападающий вместе со сборной Франции стал чемпионом мира.