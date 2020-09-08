Аршавин пожаловался на жизнь после футбола

Бывший футболист петербургского "Зенита" и сборной России Андрей Аршавин рассказал о жизни после завершения карьеры, передает "Матч ТВ".
Экс-игрок завершил карьеру в 2018 году, последним его клубом стал казахстанский "Кайрат". В августе Аршавин занял пост директора департамента развития молодежного футбола по спортивным вопросам в "Зените".
"Два года назад я говорил, что хочу ничего не делать и много зарабатывать. Осуществил? Нет. Работать стал больше, а денег меньше — по сравнению с футболом", — заявил он.
Ранее сообщалось, что Аршавин сравнил Дзюбу и Кокорина.