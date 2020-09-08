Кокорин дал совет Ефремову по жизни в колонии 

Кокорин пожелал Ефремову, приговоренному сегодня к 8 годам заключения в колонии общего режима , терпения.

«Держаться и пройти этот путь достойно. Если он человек хороший, к нему там хорошо отнесутся. А ошибки у всех бывают, правильно?» — сказал он «Комсомольской правде».

По словам футболиста, для скорейшего освобождения из колонии необходимо соблюдать порядок и работать.

Кокорин выразил уверенность, что никаких поблажек для Ефремова на зоне не будет.

«Тысяча человек в лагере, думаете, начальник лагеря выйдет и скажет: ты знаменитый, делай что хочешь! Тогда другие как будут к нему относиться? К известным отношение такое же, как и ко всем», — заверил нападающий «Спартака».

Как сообщал «Рамблер», 8 сентября Пресненский районный суд Москвы приговорил Михаила Ефремова к восьми годам колонии общего режима за совершение в состоянии алкогольного опьянения ДТП, повлекшего по неосторожности смерть человека. Также судья лишила актера права управления транспортными средствами на три года и взыскала с него 800 тысяч рублей в пользу старшего сына погибшего.