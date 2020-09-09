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Роналду не обращает внимание на провокации 

Газета.Ru и ещё 1 1 час назад
Роналду рассказал о провокациях
Фото: газета.ру
Нападающий сборной Португалии и туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду признался, что не обращает внимания на критику, передает Yahoo! Sports.
В рамках Лиги наций Португалия провела матч с командой Швециию Встреча завершилась победой португальцев со счетом 2:0, Роналду оформил в этом поединке дубль. Стоит отметить, что для него эти голы стали 100-м и 101-м за национальную команду.

"Я не реагирую на провокации. То, что я сделал по ходу карьеры, говорит само за себя. Мне не нужно никому ничего доказывать, нет. Я доказываю все на поле", — заявил он.

Ранее сообщалось, что Роналду подвел итоги матча Португалии со Швецией.
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Футбол , Криштиану Роналду , Yahoo
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