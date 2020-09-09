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Не можем без приключений! Молодёжка рискует не попасть на чемпионат Европы 

Чемпионат.com 2 часа назад
Не можем без приключений! РФ рискует не попасть на ЧЕ
Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»
Но она всё равно близка к выходу на Евро.
Молодёжная сборная России потерпела поражение в ключевом матче отборочного цикла Евро-2021 в Польше. Напомним, чтобы пробиться в финальную стадию турнира, нужно занять первое место в группе или попасть в число пяти лучших команд, финишировавших вторыми. Теперь команда Михаила Галактионова опережает поляков на одно очко, но у главного конкурента одна игра в запасе.
Впрочем, шансы нашей молодёжки выиграть группу по-прежнему высоки. На финише квалификации сборная России сыграет с аутсайдерами группы — Эстонией дома (9 октября) и Латвией в гостях (13 октября). Поляков ждут более сложные встречи с Сербией на выезде, а также с Болгарией и Латвией на своём поле.
Главные события матча Польша — Россия
— В Польше не смог сыграть один из ведущих игроков российской молодёжки Игорь Дивеев. Защитник ЦСКА получил травму в матче с Болгарией и выбыл ориентировочно на три недели. Дивеева в стартовом составе заменил спартаковец Павел Маслов.
— Как и в предыдущем матче с Болгарией, сборная России очень солидно начала игру и едва не забила быстрый гол. В течение первых пяти минут Максим Глушенков за счёт индивидуальных действий и хороших передач создал два момента для Ивана Игнатьева. Однако в первом случае нападающий «Рубина» не смог вовремя открыться в нужную точку и подработать мяч, а во втором удар Игнатьева отразил вратарь. Наши слаженно двигались и защищались всей командой — оборона начиналась как раз с Игнатьева и «десятки» Глушенкова. В то же время полякам не удавалось разрывать нашу защиту, выманивая россиян на прессинг.
— По ударам первый тайм получился равным — 5:5 (в створ — 1:1). Но наши всё-таки были ближе к голу. Очень полезный Глушенков мог сам забить, если бы Игнатьев, делая пас, вложил мяч ему в ногу, а перед перерывом заработал опасный штрафной. К сожалению, в этом эпизоде Максим получил повреждение, так что какое-то время сборной России пришлось играть без спартаковца. В концовке тайма было уже тревожно у ворот Матвея Сафонова. Поляки воспользовались своим преимуществом, выигрывали больше единоборств и заставляли гостей фолить.
— На второй тайм Глушенков не вышел. Его заменил Магомед-Шапи Сулейманов, а на позицию «десятки» передвинулся с правого фланга Константин Кучаев (впрочем, вскоре и «армеец» уступил место на поле Даниилу Уткину). Наши сделали больший акцент на удержание ничьей, которая устраивала сборную России, ниже опустили линии. Это заставил сделать и агрессивнее заигравший соперник.
— Сборная Польши не создавала по-настоящему голевых моментов после перерыва, тем не менее оказываемое хозяевами давление при 71% владения мячом закончилось голом в ворота сборной России на 60-й минуте. После подачи углового наши потеряли Патрика Дзичека, который свободно забил головой. Не лучшим образом сыграл на стандарте, в первую очередь, капитан Иван Обляков.
Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть видео можно в твиттер-аккаунте «Матч Премьер».
— Проигрывая, сборная России сумела добавить и прижать поляков. Наши забрали мяч, вставали в позиционное нападение и создавали моменты. Игнатьев не попал в пустые ворота после того, как обыграл вратаря (правда, забить было не так просто, как казалось), простили хозяев Сулейманов, Уткин и Даниил Лесовой. Во втором тайме россияне перебили хозяев — 9:2 (в створ — 2:2). Если дома наша молодёжка всё-таки спасла ничью в матче с Польшей на 91-й минуте, то теперь в компенсированное время Игнатьев загубил верный шанс после выхода один на один.
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Комментарии 5
Футбол , Статьи , Матвей Сафонов , Иван Игнатьев , Игорь Дивеев , Даниил Лесовой , Даниил Уткин , Иван Обляков , Константин Кучаев , Павел Маслов , Магомед-шапи Сулейманов , Максим Глушенков , ЦСКА , СБОРНАЯ РОССИИ
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