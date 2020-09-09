12 сентября начнется сезон АПЛ-2020/2021. Прошлый чемпионат выиграл «Ливерпуль». В топ-4 также попали оба «Манчестера» и «Челси». «Арсенал» и «Тоттенхэм» остались без Лиги чемпионов. Букмекеры уже дали прогноз на предстоящий розыгрыш английской Премьер-лиги.

Опять Клопп или Гвардиола

В прошлом сезоне «Ливерпуль» впервые за 30 лет стал чемпионом. Красные обогнали ближайшего конкурента на 18 очков, сохранили всех лидеров и точечно усиливают состав. Но даже при таких раскладах команду Юргена Клоппа не считают главным претендентом на очередной трофей.

Коллектив Хосепа Гвардиолы занял второе место в прошлом сезоне, и даже солидное отставание многие эксперты списывают на невезение. «Манчестер Сити» доминировал в подавляющем большинстве матчей, но индивидуальные ошибки приводили к осечкам.

Состав «горожан» уже пополнили Натан Аке из «Борнмута» и Ферран Торрес из «Валенсии». Гвардиола хочет еще больше укрепить оборону, так как невынужденные потери очков портят репутацию испанского тренера.

В некоторой степени «Ливерпуль» выдал аномальный сезон. Согласно продвинутой статистике, красные взяли практически на 25 очков больше, чем должны. Три главных конкурента команды Юргена Клоппа наоборот недобрали.

Для второго подряд титула «Ливерпулю» нужно сохранить свой настрой и продолжать выжимать максимум. «Манчестер Сити» для возвращения трофея необходимо исключить провалы в защите и улучшить реализацию моментов.

«Темные лошадки» в погоне за титулом

Обе команды не просто так идут в списке претендентов сразу за парой фаворитов. «Челси» пока проводит самую впечатляющую трансферную компанию среди всех клубов мира.

Команде Фрэнка Лэмпарда не хватает надежного вратаря. Звучит странно, учитывая покупку Кепы за рекордные € 80 млн, но это так. В прошлом сезоне только в АПЛ «Челси» пропустил на 13 голов больше, чем должен — это с большим отрывом худший результат в лиге. Если синим удастся заполучить классного голкипера, шансы на титул возрастут.

В текущее межсезонье «Манчестер Юнайтед» пока приобрел только Донни ван де Бека. Однако ранее «МЮ» купил Бруну Фернандеша и с залечившим травмы Погба стал выглядеть куда увереннее. В распоряжении Уле-Гуннара Сульшера не самый звездный состав, но один из самых талантливых.

«Красным дьяволам» пока не хватает опыта и стабильности. На длинной дистанции это решающие факторы. «МЮ» должен продолжать расти и давать бой лидерам.

Лондонские неудачники и новые претенденты

«Арсенал» и «Тоттенхэм» остались без Лиги чемпионов. Обе команды выступят в Лиге Европы и не хотят становиться середнякам. В прошлом сезоне «шпоры» заняли шестое место, а «канониры» стали лишь восьмыми. Команду Микеля Артеты спас выигранный Кубок Англии, иначе о выступлениях в Европе пришлось бы забыть.

Однако «Арсеналу» и «Тоттенхэму» не гарантировано место даже в топ-6. В Премьер-лиге сумасшедшая конкуренция, которая становится только сильнее.

Пандемия больнее всего ударила по «Лестеру». В прошлом сезоне «лисы» шли в зоне ЛЧ, однако длительная пауза негативно сказалась на команде.

После возобновления чемпионата коллектив Брендана Роджерса выиграл лишь два матча из девяти и занял пятое место. С Джейми Варди , который стал лучшим бомбардиром лиги с 23 голами, «Лестер» способен на многое. Попадание «лис» в топ-4 идет с коэффициентом 8.00.

Такую же котировку букмекеры дают на «Вулверхэмтон». «Волки» лишь по дополнительным показателям уступили шестую строчку «Тоттенхэму», а в Лиге Европы проиграли только будущему обладателю трофея «Севилье». Клуб уже заплатил € 40 млн за очередного португальца (Фабио Силва из «Порту») и намерен сделать следующий шаг в развитии.

Громкие приобретения сделал и «Эвертон». «Ириски» заплатили по € 25 млн за Аллана из «Наполи» и Хамеса Родригеса из «Реала» . У обоих игроков отличные взаимоотношения с нынешним тренером команды Карло Анчелотти . Руководство клуба прислушивается к именитому наставнику, поэтому от «Эвертона» можно ожидать сюрпризы.

Если «ириски» попадут в топ-4, сыграет ставка за 15.00. Удивительно, но точно такой же коэффициент букмекеры предлагают на «Лидс». Белые вылетели из АПЛ по итогам сезона-2003/2004, это их первое возвращение в элиту. Командой руководит знаменитый тренер Марсело Бьельса, поэтому веселье болельщикам гарантировано.