Фаната ЦСКА оза флаг белорусской оппозиции

Болельщика ЦСКА Дмитрия Голембевского оштрафовали на 3 тыс. рублей за вывешенный на стадионе флаг оппозиции Белоруссии, сообщает 9 сентября агентство «Москва».

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Савёловский суд признал болельщика виновным в правонарушении по ст. 20.31 КоАП РФ («Нарушение правил поведения зрителей при проведении официальных спортивных соревнований»). Голембевскому запретили посещать спортивные мероприятия на срок в один года, а также назначили штраф в размере 3 тыс. рублей.

В суде фанат рассказал, что флаг вывесил единолично, а также подтвердил, что скандировал слова «Жыве Беларусь», однако пояснил, что не считает свои действия правонарушением.

Ранее суд рассмотрел административные дела других болельщиков ЦСКА, задержанных в августе во время матча с ФК «Тамбов» Российской премьер-лиги.