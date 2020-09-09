​Кокорин отреагировал на слухи о переходе в «Рому»

Нападающий «Спартака» Александр Кокорин отреагировал на слухи, которые связывают его с итальянской «Ромой».
«Даже не хочу это комментировать», — сказал Кокорин ТАСС.
Ранее шансы Александра Кокорина перебраться в «Рому» оценил владелец «Спартака» Леонид Федун.
Александр Кокорин перешёл в «Спартак» летом на правах свободного агента после истечения срока контракта с «Зенитом». Форвард ещё не успел дебютировать за «красно-белых», поскольку перед самым начало чемпионата он получил травму. Впервые выйти на поле в качестве футболиста «Спартака» Кокорин может в воскресном дерби Москвы против ЦСКА.