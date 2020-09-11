«ПСЖ» хочет избавиться от Дракслера 

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Полузащитник "Пари Сен-Жермен" Юлиан Дракслер находется в шаге от ухода из команды.

Парижане намерены продать 26-летнего немца уже в это трансферное окно, передает Le10sport.com. Таким образом клуб разгрузит зарплатную ведомость.

Стоит отметить, что соглашение Юлиана с действующими чемпионами Франции рассчитано до лета 2021 года. Основным претендентом на игрока называется "Байер".

В сезоне-2019/20 полузащитник отыграл в 11 матчах Лиги 1, отдав четыре голевые передачи. Также у него на счету пять встреч в Лиге чемпионов.

Ранее "ПСЖ" проиграл в своем первом матче нового сезона чемпионата Франции.