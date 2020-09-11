Матч-центр
Ещё
Далее:
Читайте также:
Матч-центр
Ещё
12 сентября

Российская Премьер-лига

3 из 3
Все матчи
Тамбов
Тамбов
13:45
Уфа Уфа
Урал
Урал
16:30
Химки Химки
Ахмат
Ахмат
19:00
Сочи Сочи
12 сентября

Испанская Примера

3 из 3
Все матчи
Эйбар
Эйбар
17:00
Сельта Сельта
Гранада
Гранада
19:30
Атлетик Б Атлетик Б
Кадис
Кадис
22:00
Осасуна Осасуна
12 сентября

Английская Премьер-лига

3 из 6
Все матчи
Бёрнли
Бёрнли
×
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
Фулхэм
Фулхэм
14:30
Арсенал Арсенал
Кристал Пэлас
Кристал Пэлас
17:00
Саутгемптон Саутгемптон
13 сентября

Российская Премьер-лига

3 из 3
Все матчи
Динамо М
Динамо М
16:30
Рубин Рубин
Ротор
Ротор
19:00
Краснодар Краснодар
ЦСКА
ЦСКА
19:00
Спартак М Спартак М
13 сентября

Испанская Примера

3 из 6
Все матчи
Барселона
Барселона
×
Эльче Эльче
Алавес
Алавес
15:00
Бетис Бетис
Вальядолид
Вальядолид
17:00
Реал Сосьедад Реал Сосьедад
13 сентября

Английская Премьер-лига

2 из 2
Все матчи
Вест Бромвич Альбион
Вест Бромвич Альбион
16:00
Лестер Сити Лестер Сити
Тоттенхэм Хотспур
Тоттенхэм Хотспур
18:30
Эвертон Эвертон
14 сентября

Российская Премьер-лига

2 из 2
Все матчи
Зенит
Зенит
18:30
Арсенал Арсенал
Ростов
Ростов
20:30
Локомотив М Локомотив М
14 сентября

Английская Премьер-лига

2 из 2
Все матчи
Шеффилд Юнайтед
Шеффилд Юнайтед
20:00
Вулверхэмптон Вулверхэмптон
Брайтон энд Хоув Альбион
Брайтон энд Хоув Альбион
22:15
Челси Челси
18 сентября

Российская Премьер-лига

1 из 1
Все матчи
Краснодар
Краснодар
20:00
Химки Химки
18 сентября

Испанская Примера

1 из 1
Все матчи
Хетафе
Хетафе
22:00
Осасуна Осасуна
18 сентября

Бундеслига

1 из 1
Все матчи
Бавария
Бавария
21:30
Шальке-04 Шальке-04

«ПСЖ» хочет избавиться от Дракслера 

Газета.Ru и ещё 5 1 час назад
«ПСЖ» хочет избавиться от Дракслера
Фото: Reuters
Полузащитник "Пари Сен-Жермен" Юлиан Дракслер находется в шаге от ухода из команды.
Парижане намерены продать 26-летнего немца уже в это трансферное окно, передает Le10sport.com. Таким образом клуб разгрузит зарплатную ведомость.
Стоит отметить, что соглашение Юлиана с действующими чемпионами Франции рассчитано до лета 2021 года. Основным претендентом на игрока называется "Байер".
В сезоне-2019/20 полузащитник отыграл в 11 матчах Лиги 1, отдав четыре голевые передачи. Также у него на счету пять встреч в Лиге чемпионов.
Ранее "ПСЖ" проиграл в своем первом матче нового сезона чемпионата Франции.
Видео дня. Медведев победил Рублева и вышел в полуфинал US Open
Газета.Ru: последние новости
"Интер" и "Челси" не договорились об обмене игроков "Интер" и "Челси" не договорились об обмене игроков "Локомотив" может вернуть Кварацхелию за €15 млн "Локомотив" может вернуть Кварацхелию за €15 млн Суд вынес приговор фанату ЦСКА за демонстрацию флага белорусской оппозиции Суд вынес приговор фанату ЦСКА за демонстрацию флага белорусской оппозиции
Футбол , Юлиан Дракслер
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Что это было?»: Мутко о реакции Путина на разгром сборной
«Что это было?»: Мутко о реакции Путина на разгром сборной
Борьба за выживание начинается
Борьба за выживание начинается
Чемпион UFC Петр Ян ударил Ивана Урганта на шоу
Чемпион UFC Петр Ян ударил Ивана Урганта на шоу
Обладательница самых красивых ягодиц в мире дала обещание
Обладательница самых красивых ягодиц в мире дала обещание
Видео
Двусмысленным шуткам Дзюбы нашлось объяснение
00:13
Двусмысленным шуткам Дзюбы нашлось объяснение
Футбол
Взорванный «Олимпийский» показали с воздуха
00:40
Взорванный «Олимпийский» показали с воздуха
Летние виды спорта
«Мой дом — США»: Шарапова о жизни в Америке
00:54
«Мой дом — США»: Шарапова о жизни в Америке
Теннис Статьи
Экс-супруг Началовой стал многодетным
01:00
Экс-супруг Началовой стал многодетным
Футбол
Губерниев: Когда закончится этот бардак?
00:34
Губерниев: Когда закончится этот бардак?
Летние виды спорта
Емельяненко признался, что ему нравится бить людей
00:14
Емельяненко признался, что ему нравится бить людей
MMA Бокс
Как заработать на главном событии субботы
00:30
Как заработать на главном событии субботы
Футбол
Российская теннисистка оголилась в Сети и поплатилась
02:45
Российская теннисистка оголилась в Сети и поплатилась
Теннис
Загитова фактически завершила карьеру
04:26
Загитова фактически завершила карьеру
Фигурное катание
«Иди на х***й»: Ирина Морозюк обратилась к фанату
00:37
«Иди на х***й»: Ирина Морозюк обратилась к фанату
Около спорта
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение