Роналду высказался о своем историческом достижении 

Нападающий "Ювентуса" и сборной Португалии Криштиану Роналду поделился новым комментарием после матча второго тура Лиги наций, в котором футболист оформил дубль. Для 35-летнего игрока эти голы стали 100-м и 101-м в составе национальной сборной.
"Спасибо всем моим коллегам, тренерам и персоналу сборной, которые помогли мне достичь этой исторической вехи", — написал Роналду на своей странице в Instagram.
Матч между командами Португалии и Швеции завершился со счетом 2:0. "Газета.Ru" вела текстовую онлайн-трансляцию встречи.