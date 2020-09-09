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Роналду высказался о своем историческом достижении 

Газета.Ru 2 часа назад
Роналду высказался о своем историческом достижении
Фото: Reuters
Нападающий "Ювентуса" и сборной Португалии Криштиану Роналду поделился новым комментарием после матча второго тура Лиги наций, в котором футболист оформил дубль. Для 35-летнего игрока эти голы стали 100-м и 101-м в составе национальной сборной.

"Спасибо всем моим коллегам, тренерам и персоналу сборной, которые помогли мне достичь этой исторической вехи", — написал Роналду на своей странице в Instagram.

Матч между командами Португалии и Швеции завершился со счетом 2:0. "Газета.Ru" вела текстовую онлайн-трансляцию встречи.
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Футбол , Криштиану Роналду , Газета.Ru
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