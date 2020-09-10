«Переход в ЦСКА сорвался не из-за денег»

Вагнер Лав — один из лучших нападающих в истории московского ЦСКА. Минувшим летом форвард мог вернуться в армейский клуб. Сообщалось о том, что стороны уже согласовали контракт. Но в последний момент трансфер сорвался. А сам бразилец в итоге оказался в казахстанском «Кайрате».

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Спустя несколько месяцев Вагнер Лав дал интервью блогеру Евгению Савину , в котором рассказал: какой у него контракт в «Кайрате»;почему он не перешел из ЦСКА в «Реал» и «Манчестер Сити»;кто лучший тренер в его карьере;и о многом другом.

ЦСКА, «Кайрат»

— Ты говорил, что готов играть в «Кайрате» даже левым защитником. Что это? Казахские деньги или большое желание продлить свою футбольную карьеру?

— Конечно, деньги хорошо, так как с их помощью я могу помогать семье. Но, безусловно, я думаю об игре, потому что я люблю футбол. Я хочу выиграть чемпионат, так как клуб уже много лет не становился чемпионом, выйти в групповую стадию Лиги Европы. Это основные задачи команды — и я хочу того же. Я хочу бороться за них, проводя максимальное количество времени на поле.

— В «Коринтианс» у тебя была зарплата более 1 миллиона евро. ЦСКА предлагал тебе сейчас 800 тысяч евро. Сумма контракта в «Кайрате» — ближе к ЦСКА или к «Коринтиансу»?

— Ближе к ЦСКА. Здесь контракт только на 6 месяцев, не длительный контракт. Для меня не так плохо в финансовом плане, но и не сумасшедшие бабки. Я приехал сюда больше потому что это новый вызов, и я хочу играть.

— В России многие считают, что ты не перешел в ЦСКА, потому что твои агенты попросили 200 тысяч евро агентской комиссии. Во-первых, это правда или нет? И, во-вторых, скажи, почему Вагнер Лав так и не перешел в ЦСКА сейчас?

— Нет, это полный бред, у меня с моим агентом отношения, как у папы и сына. Мы начали работать, когда мне было 15. Никогда бы не сорвался переход только из-за денег, с его стороны и с моей стороны. Перехода не произошло не из-за вопроса финансов, переход сорвался из-за других мотивов, о которых сейчас неподходящее время говорить.

— Говорят, что Евгений Гинер поставил вето на твой переход с формулировкой: «Я не хочу возвращаться в прошлое». После этого — ты обижен на Гинера? И до сих пор ты готов называть его «папой», как раньше?

— Не знаю, правда ли это, говорил ли он такое. Если бы он сказал мне это лично, я бы поверил. Но, так как я этого не слышал, я в это не верю.

— Гинер — папа?

— Да, да, без сомнения. Он очень много помогал мне с самого первого дня, когда я приехал в Россию, очень много хороших советов дал. Я, в свою очередь, его любил, уважал и старался отдаваться полностью на поле, играть в футбол, делать то, что я люблю больше всего и стараться выигрывать титулы.

— В клубе ЦСКА говорят, что готовы видеть тебя, когда ты закончишь карьеру, селекционером или тренером. Ты можешь сказать сейчас, что ты вернешься и будешь опять красно-синим, когда у тебя закончится футбольная карьера?

— Все хотят моего скорейшего завершения карьеры. Смотри, в какой я форме, я чувствую себя намного лучше, чем когда мне было 24-25, когда я был моложе. Поэтому я хочу играть до того момента, пока позволяет мое тело, а потом подумаю, что делать дальше, независимо от того, пойду я в ЦСКА или нет.

Лучшие тренеры и одноклубники

— Самый крутой тренер, с которым ты работал в своей карьере?

— Есть несколько тренеров, с которыми мне очень понравилось работать. Тите, Зико, Дунга, Паррейра, Газзаев — он был очень важным человеком для меня, так как у нас были очень хорошие отношения, особенно за полем.

— Давай я задам тебе вопрос свой любимый, от лучшего к худшему: Газзаев, Жардим, Зико, Дунга, Слуцкий и Гюнеш из «Бешикташа», у которого ты вообще не играл?

— Я поставлю Газзаева первым, так как выигрывал с ним важный титул. Также я выигрывал трофеи с Дунгой. Еще Зико, потому что я знал его раньше. Затем Слуцкий, Жардим и Гюнеш. Но это мое мнение, есть люди, которые считают, что он топ.

— Прозвище «Лав» тебе дали, когда ты в 18 лет притащил на базу девушку и тебя спалили в клубе. Самый непрофессиональный футболист, с которым ты играл? Или давай так: 3 самых ******** [раздолбая], с которыми ты играл в одной команде.

— Жардел — он был сумасшедшим, он был дурачком. У Жо тоже был период, когда он сходил с ума и тоже был приличным crazy, настоящая часовая бомба. Еще одного? Я ставлю в эту троицу безумных себя. Я жестко «финтил», но на следующий день всегда был на футбольном поле.

— Назови топ-3 игроков, с которыми ты вообще играл в одной команде.

— Даниэл Карвальо — точно. Роналдиньо. Адриано. Это просто потрясающие игроки, и у меня была возможность поиграть с ними вместе, это была фантастика.

«Реал», «Манчестер Сити»

— В 2008 году тобой реально интересовался «Манчестер Сити» и тобой реально интересовался «Реал». Это правда, что ты мог перейти в мадридский «Реал»?

— Я слышал о возможности, но не знаю, выходил ли «Реал» с конкретным предложением на ЦСКА. «Манчестер Сити» точно выходил. «Портсмут», если не ошибаюсь. «Гамбург» тоже проявлял интерес. И президент ЦСКА всегда говорил, что не отпустит меня, что мне нужно продолжать в клубе, так как я очень важен для ЦСКА, поэтому я оставался и не переезжал в другой большой клуб Европы. Президент говорил: «Я продал Жо за 24 миллиона, если его я продал за 24, то за тебя хочу больше» — и клубы не хотели платить, сколько Гинер просил.

Валерий Газзаев называл тебя «человек-штраф». Вспомни свой самый-самый крупный штраф в карьере.