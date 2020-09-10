«Локомотив» может вернуть Кварацхелию за €15 млн 

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Московский "Локомотив" заинтересован в приобретении полузащитника казанского "Рубина" и сборной Грузии Хввичи Кварацхелии. Об этом сообщает издание "Бизнес Online".

По информации источника, руководство "железнодорожников" готово предложить татарскому клубу около €15 млн за 19-летнего хавбека, который покинул стан красно-зеленых в 2019 году бесплатно.

Отмечается, что Кварацхелия доволен жизнью в Казани и взаимодействием с главным тренером Леонидом Слуцким , при котором он стал незаменимым игроком стартового состава.

Действующий контракт Хвичи с "Рубином" рассчитан до 2024 года.