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Куман поделился мнением о Месси 

Soccer News и ещё 8 1 час назад
Куман поделился мнением о Месси
Фото: Soccer News
Наставник "Барселоны" Рональд Куман высоко отозвался о капитане своей команды Лионеле Месси.
"Все знают, что он лучший футболист мира. Невероятно иметь такого игрока в своей команде. Сейчас для нас важно, чтобы он был в наилучшем состоянии, ведь его уровень вопросов не вызывает. Прекрасно, что в этом сезоне Месси будет частью "Барселоны". Все очень рады этому", — сказал голландский тренер в комментарии для клубной пресс-службы.
Напомним, что звёздный аргентинец пытался уйти из "Барсы" после назначения Кумана.
Впрочем, руководство "сине-гранатовых" отказало Месси в расторжении контракта, вследствие чего ему пришлось остаться.
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Футбол , Лионель Месси , Роналд Куман
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