Как Миранчука в Италию продавали

Самый громкий трансфер на выход в РПЛ этим летом — переход полузащитника Алексея Миранчука из «Локомотива» в итальянскую «Аталанту». Сумма сделки составила 14,5 миллиона евро. Сразу после матча «Локомотив» — «Зенит» у футболиста состоялось трогательное прощание с болельщиками.

Инсайдер всея Руси и по совместительству комментатор «Матч-ТВ» Нобель Арустамян выяснил, как этот переход стал возможен. Мы выбрали самые яркие цитаты из его видеоблога. Для начала — слово самому Алексею:

«Я думал, что я не сентиментальный человек и что умею контролировать эмоции. Но эмоции взяли вверх. Было очень грустно. Когда прощался с болельщиками понял, что момент этот настал, что все уже случилось. Я прослезился. Поддержка болельщиков, в целом как относился ко мне «Локомотив» — все это дало о себе знать. Меня это все тронуло. Я попрощался тепло с ребятами, мы пожелали друг другу удачи. Всем сказал спасибо и со спокойной душой иду дальше.

Я всегда говорил, что у меня есть мечта поиграть в Европе. До этого дошли. Но хочется, чтобы это было лишь отправной точкой. Теперь есть и новые задачи. Мне очень приятно, и я всем благодарен за поддержку.

Понимаю, почему так происходит. Много лет никто из российских футболистов не уезжал в Европу. Но я стараюсь от всего этого абстрагироваться. Чтобы не было много мыслей с которыми нужно будет справляться.

Я решил, что хочу выйти из зоны комфорта и проверить себя. Думаю, что мало людей, кто может это сделать. Слышал много комментариев, что Миранчук только говорит, что хочет поиграть в Европе, но ничего для этого не делает. Но я переезжаю не для того, чтобы что-то кому-то доказать. Я прежде всего для себя хочу это попробовать. И я уверен в себе».

Агент Миранчука Вадим Шпинев сказал, что «Аталанта» — далеко не первый итальянский клуб, который хотел приобрести Алексея. До этого интерес проявляли три гранда. Один из которых — «Ювентус».

«Мы познакомились с сильнейшим итальянским агентом Гибриэлем Джофрида. У него серьезное агентство. Я много слышал про него положительных слов и отзывов. Человек влиятельный, профессиональный, порядочный. По окончании зимней части чемпионата, они организовали мне поездку в Милан, где мы лично познакомились. Мы посетили главный офис «Милана», где встретились с их спортивным директором, мы посетили офис «Интера», где также встретились и с их спортивным директором. И заключительная встреча была со спортивным директором «Ювентуса», который специально приехал из Турина в Милан ради этого. В течении шести часов прошли три встречи. На этих трёх встречах каждый из функционеров выразил определенную заинтересованность в Алексее.

Они обратили на него внимание, сказали, что за ним давно наблюдают и что он в скаутским списках. Были предварительные дискуссии по возможной сделке и общее знакомство. Спортивный директор «Ювентуса» Фабио Паратичи говорил, что он понимает, что срок контракта заканчивается через год и что в конце марта — начале апреля они сделают предложение. Что они выйдут с предложением как к клубу «Локомотив», так и к самому футболисту. Но вмешался коронавирус.

С представителями «Аталанты» мы тогда не встречались и не знакомились. У меня все началось с общением с их скаутом. Началась переписка. Я передал контакты представителя нашей страны в Италии Габриэля Джоффрида и началось двухстороннее активное сотрудничество, обсуждение и работа».

Также Шпинев отметил, что к данной сделке хотели прилипнуть многие агенты:

«Консультации начались зимой, в конце января — начале февраля. А предложение — пару недель назад. В «Аталанте» все были очень настойчивы, очень его хотели, выходили на связь со всех сторон. Звонили люди, которые когда-то работали в «Локомотиве» и просили переговорить Алексею с «Аталантой». Было много желающих прилипнуть к сделке. Например, Деннис Лахтер. Позвонил маме Алексея и предложил свои услуги. Сказал, что прекрасно знаком с президентом «Аталанты» и есть интерес. Мама Алексея вежливая и деликатная женщина, мы с ней давно знакомы и сотрудничаем. Она сказала: «Хорошо, спасибо. У нас есть агент. Я всё ему передам».

Со стороны «Локомотива» трансфер вел заместитель спортивного директора Андрей Лосюк. По его словам, официальное предложение из Италии было только от «Аталанты». А интерес остальных клубов так и остался интересом.

«Приходило одно предложение от «Аталанты». Зимой ничего не было. Первая попытка «Аталанты» — цифры нас не устроили. Вторая попытка — близка к нашим ожиданиям, но мы хотели её откорректировать в пользу клуба. И на третьем мы сошлись. От «Аталанты» участником переговоров был их спортивный директор Джованни Сартори. От «Локомотива» — это были мои обязанности. Согласовывали окончательные условия — президент «Аталанты» и наш генеральный директор», — сказал Лосюк.

Также Нобель встретился с мамой Миранчука Еленой. Она была горда за сына: