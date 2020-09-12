«Барселона» победила в дебютном матче Кумана

12 сентября «Барселона» провела товарищеский матч против «Химнастика», выступающего в третьем дивизионе Испании.
Каталонская команда в дебютном матче нового главного тренера Рональда Кумана победила со счетом 3:1.
Капитан сине-гранатовых Лионель Месси, который хотел покинуть клуб, но в итоге решил остаться до окончания контракта, вышел на поле в стартовом составе.
На 5-й минуте Усман Дембеле вывел сине-гранатовых вперед, а на 17-й Антуан Гризманн реализовав пенальти. На 30-й минуте Хави Бонилья один мяч отыграл.
На второй тайм у «Барселоны» вышел полностью другой состав. Уже через несколько минут после его начала каталонцы получили прао на пенальти: удар с точки реализовал Филиппе Коутиньо.