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Манчестер Сити
×
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Кристал Пэлас
17:00
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3 из 6
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×
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Лидс Юнайтед
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Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл Юнайтед
16:00
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Ливерпуль Ливерпуль

Тренер «Атлетико» Симеоне сдал положительный тест на коронавирус 

Sport24 и ещё 9 1 час назад
Диего Симеоне заболел коронавирусом
Фото: Reuters
Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне заразился коронавирусом. Как сообщает официальный сайт мадридского клуба, в пятницу вся команда сдавала ПЦР-тесты и аргентинский специалист сдал положительный тест на COVID-19. Отмечается, что у болезнь у 50-летнего Симеоне протекает бессимптомно, он находится дома на самоизоляции.
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