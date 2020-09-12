Диего Симеоне заболел коронавирусом

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне заразился коронавирусом. Как сообщает официальный сайт мадридского клуба, в пятницу вся команда сдавала ПЦР-тесты и аргентинский специалист сдал положительный тест на COVID-19. Отмечается, что у болезнь у 50-летнего Симеоне протекает бессимптомно, он находится дома на самоизоляции.