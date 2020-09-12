Диего Симеоне заболел коронавирусом

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне заразился коронавирусом. Как сообщает официальный сайт мадридского клуба, в пятницу вся команда сдавала ПЦР-тесты и аргентинский специалист сдал положительный тест на COVID-19. Отмечается, что у болезнь у 50-летнего Симеоне протекает бессимптомно, он находится дома на самоизоляции.
12 сентября
12 сентября
12 сентября
13 сентября
13 сентября
13 сентября
14 сентября
18 сентября
18 сентября
19 сентября
19 сентября
20 сентября
20 сентября
Тренер «Атлетико» Симеоне сдал положительный тест на коронавирус
Фото: Reuters
Видео дня. По силам ли Медведеву выиграть турнир Большого шлема
Читайте также