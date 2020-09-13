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«Динамо» проиграло «Рубину» в матче РПЛ 

Soccer News и ещё 3 1 час назад
«Динамо» проиграло «Рубину» в матче РПЛ
Фото: ТАСС
В матче 7-го тура Российской Премьер-Лиги московское "Динамо" на своем поле проиграло казанскому "Рубину" со счетом 0:1. Единственный гол на 32-й минуте с пенальти забил Джордже Деспотович. Стоит отметить, что бело-голубые почти весь второй тайм играли вдесятером из-за удаления Николая Комличенко. В концовке встречи красные карточки получили Хван Ин Бом и Сергей Паршивлюк.
"Динамо" Москва — "Рубин" Казань — 0:1 (0:1) Гол: Деспотович, 32 (с пенальти) — 0:1 "Динамо": Шунин, Евгеньев, Паршивлюк, Ордец, Скопинцев, Каборе (Моро, 58), Фомин, Шиманьски, Комличенко, Н`Жи, Филипп (Игбоун, 71).
"Рубин": Медведев, Меркулов, Бегич, Старфельт, Зуев, Кварацхелия (Бакаев, 42), Шатов, Хван Ин Бом, Макаров, Абильгор, Деспотович.
Удаление: Комличенко (51), Хван Ин Бом (90+2), Сергей Паршивлюк (90+4).
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