ЦСКА одержал волевую победу над «Спартаком»

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В матче седьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) московский ЦСКА обыграл соседей из «Спартака»

Матч, проходивший в Москве на стадионе «ВЭБ Арена», завершился победой хозяев со счётом 2:1.

На 11-й минуте счёт открыл футболист «Спартака» Эсекьель Понсе. На 30-й минуте встречи Хёрдур Магнуссон с передачи Ивана Облякова восстановил паритет, а в компенсированное время к первому тайму Никола Влашич забил второй мяч в ворота гостей. В добавленной время ко второй половине встречи окончательный счёт на табло установил Чидера Эджуке.

«Спартак» потерпел первое поражение в сезоне и потерял лидерство в турнирной таблице. ЦСКА поднялся на четвёртую строчку.