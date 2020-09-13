На матче «ЦСКА» и «Спартака» появился поросенок

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Болельщик ЦСКА пронес на матч 7-го тура РПЛ со «Спартаком» поросенка. Соответствующий эпизод попал в кадр трансляции встречи.

Игра проходит в воскресенье на «ВЭБ Арене». К 85-й минуте ЦСКА выигрывает у красно-белых со счетом 2:1.