В «Зените» оценили покупку Влашича у ЦСКА

"Чепуха. Наверное, если бы он забил два мяча "Спартаку", а не один, то написали бы €50 млн Ищем ли мы атакующего полузащитника? Мой сосед объездил весь Союз. Чего-то ищет, а чего — не видно", — цитирует Медведева РИА "Новости".

Влашич перешел в ЦСКА в 2018 году. Первый сезон в составе армейцев хорват, принадлежавший английскому "Эвертону", провел на правах аренды, после чего красно-синие заплатили "ирискам" порядка €15 млн Контракт хавбека с ЦСКА рассчитан до лета 2024 года. Всего за москвичей он провел 74 матча во всех турнирах, забив 25 мячей и сделав 16 результативных передач.

Ранее руководство красно-синих оценило вероятность ухода Влашича в "Зенит".