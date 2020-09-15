Неймар объяснил удар игрока «Марселя» 

Нападающий "Пари Сен-Жермен" Неймар назвал причину удара по голове защитника "Марселя" Альваро Гонсалеса в матче третьего тура чемпионата Франции.

В концовке игры бразилец ударил соперника кулаком в затылок, а между футболистами обеих команд началась потасовка. Неймар заявил, что "взбунтовался" из-за проявлений расизма со стороны Гонсалеса.

"Я черный, сын черного, внук и правнук черного. Я горжусь этим и не считаю, что отличаюсь от других. Я хотел, чтобы те, кто отвечает за порядок в матче, заняли беспристрастную позицию. Для предвзятого отношения нет места", — написал форвард "ПСЖ" в Instagram.

Неймар отметил, что принимает свое наказание, однако он также ждет санкций в отношении защитника "Марселя".

"Расизм существует. Он существует, но мы должны его остановить. Хватит! Этот парень поступил как дурак. Я тоже поступил глупо, позволил втянуть себя в это. При этом я все еще держу голову высоко поднятой", — добавил бразилец.

Футболист столичной команды считает, что если игнорировать проявление расизма или просто находиться в центре событий, это делу не поможет. Также Неймар обратился к Гонсалесу.

"Мы снова встретимся, и все будет по-моему, по-футбольному. Иди с миром! Ты знаешь, что сказал. Я знаю, что сделал. Больше любви для этого мира", — написал нападающий.

Ранее "ПСЖ" заступился за Неймара, которому грозит семь матчей дисквалификации.