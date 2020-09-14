«Ростов» и «Локомотив» не забили друг другу голов 

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Московский «Локомотив» в гостях сыграл вничью с «Ростовом». Матч, который проходил в рамках седьмого тура чемпионата России на стадионе «Ростов Арена», завершился со счётом 0:0.

«Ростов» набрал 11 очков и занимает седьмое место в турнирной таблице. «Локомотив» с девятью очками расположился на девятой строчке.

В следующем туре 19 сентября «Ростов» дома сыграет с «Ротором», «Локомотив» 20 сентября примет «Тамбов».