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СМИ: «Зенит» предложит €35 млн за футболиста ЦСКА Влашича 

RT на русском и ещё 15 1 час назад
«Зенит» нацелился на лидера ЦСКА
Фото: РИА Новости
Петербургский футбольный клуб «Зенит» в ближайшее время предложит €35 млн за полузащитника московского ЦСКА Николу Влашича.
Как сообщает РБК, клубы активно ведут переговоры.
При этом решение о трансфере игроа ещё не принято, а сам игрок не одобрил потенциальный переход. К тому же на хавбека претендует не только клуб с берегов Невы. Сам Влашич хочет продолжить карьеру в одном из ведущих европейских чемпионатов.
Хорватский полузащитник перешёл в ЦСКА в 2018 году из «Эвертона» на правах аренды. В 2019 году армейцы выкупили Влашича за €15,7 млн В прошлом сезоне полузащитник принял участие в 29 матчах чемпионата России, забил 12 мячей и отдал пять результативных передач.
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Футбол , Никола Влашич , Зенит , ЦСКА
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