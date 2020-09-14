Месси обошел Роналду

Аргентинский нападающий и капитан "Барселоны" Лионель Месси признан самым высокооплачиваемым футболистом 2020 года. Данный рейтинг составил авторитетный журнал финансово-экономический журнал Forbes.
По данным источника, прибыль Месси составляет $126 млн Это на $9 млн больше, чем у португальского форварда туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду, который за год заработал $117 млн По данному показателю португалец, являющийся первым футболистом-миллиардером в истории, занимает второе место рейтинга. В тройку лидеров вошел бразильский нападающий французского "ПСЖ" Неймар, заработавший $96 млн За ним в списке следует его одноклубник Килиан Мбаппе ($42 млн). Пятерку лучший закрыл египетский нападающий "Ливерпуля" Мохамед Салах, чья прибыль оценивается в $37 млн В топ-10 также вошли полузащитник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба ($34 млн), нападающий "Барселоны" Антуан Гризманн ($33 млн), игрок "Реала" Гарет Бэйл ($29 млн), форвард "Баварии" Роберт Левандовски ($28 млн) и голкипер "МЮ" Давид де Хеа ($27 млн).