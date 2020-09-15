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«На Донбассе воевали ребята моих лет. Психика рушится». Украинец Каплиенко из РПЛ — о родине, России и Зеленском 

Sport24 5 часов назад
«На Донбассе воевали ребята моих лет. Психика рушится»
Фото: РИА Новости / president.gov.ua
Александр Каплиенко — человек для российского футбола новый. Украинского защитника выпестовали в запорожском «Металлурге», к 24 годам он успел поиграть не только на родине, но и в Турции, Белоруссии, а в прошлом году взял золото чемпионата Грузии с «Динамо» Тбилиси. Короче, резюме у Каплиенко — исключительно насыщенное. С февраля 2020-го он сотрудник ФК «Тамбов».
— Российская команда, ты украинец. Не было сомнений при переходе в «Тамбов»?
— В «Динамо» Тбилиси назначили нового тренера, который не видел меня в команде, я и ушел. А единственное предложение было из «Тамбова». Конечно, возникали сомнения из-за политической обстановки. Я до последнего сомневался, ждал вариантов, но их не было. А РПЛ — хороший уровень, играть в России — достойно.
— Были те, кто осуждал твой выбор?
— Некоторые писали в соцсетях. Понятно, что большинство было против моего перехода. До крайних историй не доходило.
— Ракицкого не вызывают в сборную Украины из-за перехода в «Зенит». Тебе это понятно?
— Нет, я не понимаю, как Ярика можно не приглашать. Это лучший центральный защитник, против которого я играл. А это было и в Украине, и в России. Может, конечно, его не вызывают, потому что сделали ставку на молодежь. Но Ракицкий — топовый футболист.
— Что думаешь о войне на Украине?
— Я хочу, чтобы это все закончилось. Мои родители живут в Украине, но и в России у меня есть родственники. Пускай все будет как раньше. Нынешние отношения между Украиной и Россией — боль для меня.
— Правильно, что наши сборные разводят по разным группам?
— В данный момент — да. Если сейчас их свести, это будет провокацией.
— Сравни УПЛ и РПЛ.
— На Украине нет таких стадионов как в России. Сейчас РПЛ превосходит УПЛ. Наш уровень просел из-за войны.
— Ты еще играл в украинской ПФЛ.
— Это была жесть… Я тогда был в запорожском «Металлурге». Как-то приезжаем на одну из игр, выходим на поле, а через 200 метров коровы пасутся. Думали: это что такое? Жили в каких-то дырах! Но мы не унывали, а переводили все это в шутку.
— Дырах?
— Было что-то типа гостиниц. Душ и туалет совмещены. Какое-то советское время. Еще эти краники, синий и красный — крутишь его, а он вообще отпадает. Туалет был пластиковым, смываешь — там что-то черное из него льется…
А вообще в «Металлурге» все было стабильно, но потом один человек принял команду и просто ее утопил. У нас осталось задолженность за 9 месяцев. И эти деньги нам так и не выплатят — клуб ликвидирован.
— Грустная история.
— Да уж. Собственник команды, который нас спонсировал, взял и отказался от нее. Это сын одного из богатых людей Запорожья (Александр Богуслаев, член Партии регионов, сын известного украинского промышленника и политика Вячеслава Богуслаева — прим. Sport24). Он зависим от игр и казино. В какой-то момент отцу это надоело, и он сказал, что больше не даст ему ни копейки. А тому неоткуда брать, в итоге не смог платить зарплату. Так клуб и исчез.
— И как ты выживал?
— Я копил на машину, а когда вся эта фигня началась — продал ее и жил на эти деньги. Но все равно приходилось жестко экономить на всем.
— Ты говоришь про игры и казино. Была ли какая-то его связь с договорными матчами?
— Какие-то слухи были, но за руку никого не ловили. Запомнился один матч, который показался странным. После первого тайма горели 0:6, закончили 1:9. (судя по всему, Каплиенко имеет в виду игру 2016-го года с «Волынью» — прим. Sport24) Я тогда думал: «Может быть, не фарт».
— Исходили подозрения из событий матча или какой-то информации?
— И то, и другое.
— Ты пересекался с Зинченко в молодежной сборной Украины. Расскажи о нем.
— Саша — смешной и юморной парень! Всегда были какие-то шуточки, мы хорошо общались. Сейчас не так часто, но можем поздравить друг друга с днем рождения. И да, тогда я не представлял Зину в АПЛ — он большой молодец!
— Сравни уровень жизни в России и Украине.
— Одни и те же проблемы. Вся надежда на Зеленского, что в нашей стране он что-то поменяет. Хочется в это верить. А вообще майдан сильно изменил Украину. Народ показал, что может высказывать свою точку зрения. И быть сильнее.
— Ты голосовал за Зеленского?
— Да, я хорошо к нему отношусь. Он крутой человек. Весь народ поверил, что Зеленский может изменить ситуацию. Порошенко надо было уйти года на три раньше.
— Ты как-то рассказывал о пропаже отца в Крыму. Что там произошло?
— Мой отец работал в Крыму на объекте. Когда закончил и пришло время возвращаться домой, пошел на остановку — там его избили и забрали сумку, в которой были все документы и ценные вещи. Всей семьей звонили отцу на мобильный! Никак не могли найти.
— Как отыскали?
— Через человека, который откликнулся на просьбу. Он по своим каналам узнал, что с отцом все нормально. Позже папа сам перезвонил. Восстанавливать документы пришлось в посольстве, это заняло время. В Украину отец приехал по новому паспорту.
— У тебя есть знакомые, которых затронула война на Донбассе?
— Да. Воевали ребята моих лет. Они живы, все хорошо. Но психика рушится. Ты не понимаешь, что происходит. Это настоящая жесть.
Sport24
— Ты играл в турецком «Антальяспоре». Из клуба тебя выгнали уже через 3 месяца после прихода. Как так вышло?
— Ситуация получилась некрасивая. Меня специально пригласили, чтобы заработать на мне денег. Я об этом, понятно, не знал. Пытался что-то показать тренеру, провел первый сбор. Отдал голевую, были еще какие-то положительные моменты. Потом смотрю — на втором сборе меня в списках нет.
Месяц решался вопрос. Я пытался договориться с клубом, чтобы дали шанс, но они пошли в отказ. В итоге выплатили неустойку, но зато специально разорвали контракт 1-го сентября (вне трансферного окна). В итоге полгода я был без команды.
— Была версия, что ты ушел из-за большого количества трансферов.
— Думаю, это неправда. Представь себе, что футболиста подписывают и через месяц говорят: «У нас чрезмерное количество трансферов, уйди пожалуйста». Это как?
— Что еще расскажешь о Турции?
— Самое крутое — это знакомство с Вагнером Лавом. Сижу в столовой, кушаю, и заходит Вагнер. Мягко говоря, удивился. Он был в Louis Vuitton, цепях… Я сначала подумал: «Что за бизнесмен зашел?». Чуть-чуть пообщались с ним.
— Сейчас ты в «Тамбове». И по-своему тоже скитаешься — команда ведь без своего дома.
— Меня в основном напрягало, что мы передвигались на автобусе. А так, нормально. Сейчас спокойно тренируемся и играем в Саранске, не нужно ездить никуда. Если из плюсов, то было интересно посмотреть другие города. Саранск — второй дом для нас. И на Украине были такие поездки на автобусе… Все это с юмором и картами, весело! В бридж играли.
— «Тамбов» сейчас полностью базируется в Саранске?
— Да. Саранск — хороший город, видно, что его подготовили к чемпионату мира. Центр и территория вокруг стадиона — это два новых района. Тут вопросов нет, все для хорошей жизни. Мы не ропщем.
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Футбол , Статьи , Александр Каплиенко , Вячеслав Богуслаев , Металлург , Зенит , Динамо , Louis Vuitton
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