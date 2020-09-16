Широкову грозит до двух лет колонии

"У нас ч. 2 ст. 115 УК РФ (умышленное причинение легкого вреда здоровью из хулиганских побуждений), п. 2, а там до двух лет", — сказал адвокат.

По его словам, если футболиста признают виновным, он может быть лишен звания "Заслуженный мастер спорта", потому что совершил преступление на спортивном поле в отношении арбитра, выполнявшего профессиональный долг.

"Нас даже не вызывали еще к дознавателю, возбудили дело только позавчера и передали в дознание", — сказал адвокат, добавив, что их вызовут к дознавателю на следующей неделе.

По ч. 2 ст. 115 УК РФ предусмотрено наказание в виде 360 часов обязательных работ или года исправительных работ, или двух лет принудительных работ, шести месяцев ареста или двух лет лишения свободы.

прокуратуру. Ранее Островский сообщал ТАСС, что защита будет добиваться переквалификации уголовного дела на покушение на убийство из хулиганских побуждений. По его словам, умысел на убийство подтверждает видео, на котором футболист сбивает арбитра с ног и с размаху бьет его ногой по голове. Арбитр успел закрыть голову рукой, но разбились его часы. На следующей неделе защита Данченкова подаст жалобы в Следственный комитет