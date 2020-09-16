У «Ротора» обнаружен еще один заболевший COVID

Еще один футболист «Ротора» сдал положительный тест на коронавирус, утверждает «РБ-Спорт». Им стал защитник Данил Степанов, который еще 12 июня сдавал отрицательный тест.

13 сентября «Ротор» должен был встретиться с «Краснодаром» в матче 7-го тура Тинькофф-РПЛ, но игра была отменена за час до начала из-за вспышки коронавирусной инфекции у волгоградцев.

За день до матча семь представителей «Ротора» сдали положительные тесты на коронавирус. В день игры covid-19 выявлен еще у троих. Из десяти зараженных девять футболистов и один тренер вратарей.

В результате игра была отменена, а «Ротору» засчитано поражение.

При этом источник отмечает, что РПЛ планирует провести матч 8-го тура, в котором волгогорадцы на выезде должны встретиться с «Ростовом».