РФ показала лучший результат среди всех сборных

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Сборная России улучшился свои позиции в рейтинге ФИФА. Об этом стало известно после публикации списка Международной федераций футбола.

Теперь команда Станислава Черчесова занимает 32-ю строчку, поднявшись сразу на шесть позиций. Это самый большой рост из всех команд в рейтинге. Также сборная России набрала больше всех очков в списке — 15.

Подобный рост стал возможен благодаря двум победам на старте Лиги наций. В сентября Россия обыграла Сербию (3:1) и Венгрию (3:2), возглавив свою группу.

В первой десятке рейтинга изменений не произошло. Бельгия сохраняет лидерство с сентября 2018-го.

В десятке рейтинга ФИФА сборной России не было с апреля 2013-го. Антирекордом остается 70-е место, которая команда Черчесова занимала в июне 2018-го — в месяц старта домашнего чемпионата мира. Следующий рейтинг ФИФА обнародует 22 октября.

Рейтинг ФИФА от 17 сентября:

1 (1). Бельгия — 1773 очка

2 (2). Франция — 1744 3 (3). Бразилия — 1712 4 (4). Англия — 1664

5 (7). Португалия — 1653

6 (5). Уругвай — 1645

7 (8). Испания — 1642

8 (6). Хорватия — 1628

9 (9). Аргентина — 1623

10 (10). Колумбия — 1622…

32 (38). Россия — 1485