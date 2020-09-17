Избитый Широковым судья заявил о попытке замять дело

Судья Никита Данченков заявил, что бывший полузащитник сборной России Роман Широков не связывался с ним после инцидента.
10 августа во время любительского матча игрок избил арбитра, который показал ему красную карточку. Рефери был доставлен в больницу с гематомой под левым глазом и рассеченной бровью.
"Лично он не выходил на связь. Даже попыток не было. В первый же день со мной пытались связаться его знакомые, предлагая встретиться и замять дело. На что получили отказ", — цитирует Данченкова Sport24.
Ранее сообщалось, что избитый Широковым судья остался недоволен извинениями экс-игрока.