«Ливерпуль» усилился футболистом «Баварии» 

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Испанский полузащитник Тьяго Алькантара перешел в английский «Ливерпуль». Об этом сообщается на сайте мерсисайдцев.

В заявлении клуба отмечается, что 29-летний хавбек, усиливший команду, подписал длительный контракт. Ранее Алькантара выступал за мюнхенскую «Баварию».

«Невероятное чувство. Ждал этого момента долгое время и очень счастлив», — заявил игрок после заключения сделки.

В составе «Баварии» Алькантара выиграл чемпионат Германии, кубок страны, а также Лигу чемпионов в минувшем сезоне. Испанец принял участие в 40 матчах команды.

Также в активе Алькантары 39 матчей в составе сборной Испании. Помимо «Баварии», он выступал за каталонскую «Барселону».